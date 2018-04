Jennifer Lopez komt met eigen make-up collectie

Naast grote namen als Jessica Alba, Kylie Jenner en Rihanna, heeft ook Jenny from the Block nu een side business. De zangeres heeft de handen namelijk ineen geslagen met het beautymerk Inglot Cosmetics, en pakt haar nieuwe project dan ook gelijk groots aan. De collectie bestaat namelijk uit maar liefst 70 (!) producten. En da’s niet mis…

Blijkbaar had het bezige bijtje nog niet genoeg aan haar zang-, dans- en acteercarrière en dus besloot ze er in samenwerking met Inglot Cosmetics nog even een make-up collectie van 70 producten uit te poepen. ‘Mascara, lipsticks, wimpers, blush, oogschaduw en, uiteraard, bronzers. We hebben echt aan alles gedacht.’ Niet zomaar een collectie dus.

Betaalbaar

En laten we eerlijk zijn: de glow van J.Lo willen we toch allemaal. Ook zijn de producten naar verluidt erg betaalbaar. Althans, als je niet de hele collectie mee naar huis neemt uiteraard. Enfin, we moeten er nog wel even op wachten, want de collectie is pas vanaf 26 april, zowel in de winkels als online, te verkrijgen. We zijn benieuwd!

Bron: Allure | Beeld: Instagram, Getty