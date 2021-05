Wát een body: Jennifer Lopez showt haar ‘summer mood’

Als er íemand is met een killerbody, dan is het Jennifer Lopez wel. Ze mag dan wel 51 lentes jong zijn, fit is ze zeker nog. Onlangs showde ze haar lichaam in bikini nog op TikTok in een video, waar ze een hoop positieve reacties op kreeg. Dit keer showt ze haar ‘summer mood’ met een nieuwe kledingcollectie.

Summer mood

De zangeres en actrice heeft namelijk een nieuwe samenwerking met DSW Collection. Het beeld hiervan deelde ze deze week op Twitter met de caption ‘Sexy dresses & sandals … #SummerMood.’ Oh man, wat ziet deze vrouw er toch goed uit!

Sportschool

Jennifer Lopez maakt er geen geheim van dat ze veel in de sportschool staat voor haar geweldige lichaam. Eerder onthulde ze al dat ze geen alcohol drinkt, niet rookt en geen cafeïne neemt. Verder staat ze zo’n drie à vier keer in de sportschool.

Relatie

Onlangs werd bekend dat de relatie met Alex Rodriguez werd verbroken. Niet lang daarna werd ze gezien bij haar eerdere ex Marc Anthony – die overigens ook de vader van haar twee kinderen is. Inmiddels doet de geruchtenmolen flink zijn werk, want het schijnt dat ze óók gespot is met Ben Affleck, met wie ze een relatie had van 2002 tot 2004.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Billboard | Beeld: Brunopress