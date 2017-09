Jess test: de spotgoedkope ‘wondermascara’ die te koop is bij Kruidvat

Ondanks dat ie maar een prikkie kost, zou hij je wimpers langer dan ooit maken. Dankzij een lovende recensie op Reddit is het web massaal in de ban van de wondermascara van Essence. Maar is het product – dat gewoon bij Kruidvat in de schappen ligt – echt zo baanbrekend? VIVA’s Jessica testte de mascara uit.

‘Even een mascaraatje testen, dacht ik. Nou, dat bleek zo simpel nog niet. Sinds de Essence-mascara op het wereldwijde web de hemel in wordt geprezen, is er een ware run ontstaan op het wondermake-upje. Online is ie uitverkocht, en ook in de Kruidvat-winkels is ie schaars. Na vijf keer teleurgesteld te zijn, slaagde ik bij filaal zes dan toch eindelijk.

Even voor de duidelijkheid: we hebben het over de – hou je vast, het is een hele mond vol – Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara. Voor een schamele 3,39 euro is ie verkrijgbaar bij Kruidvat. (Althans, dat was dus het geval voordat ie overal uitverkocht raakte.)

Als we gebruiker EllieDaisyLouise op Reddit mogen geloven, brengt de mascara het volgende effect teweeg:

Sindsdien is het internet dus in de ban van de wondermascara. Maar is de make-up echt zo baanbrekend als EllieDaisyLouise (en inmiddels de rest van de onlinewereld) beweert? Ik wil het met eigen (lang gewimperde) ogen zien. Om te beginnen deel ik even een #nomakeup-selfie om te laten zien hoe mijn wimpers er mascaraloos bij staan.

Zoals je ziet stellen ze van nature weinig voor. Ze zijn niet lang en ook nog eens blond, waardoor je de helft niet ziet. Gelukkig weet een mascaraatje ze doorgaans flink op te knappen. Ik gebruik geen vast merk, maar wissel regelmatig (lees: ik koop wat in de aanbieding is). Op dit moment gebruik ik Pupa Ultraflex, waar ik zeer tevreden over ben.

Om het effect van de Essence-mascara optimaal te laten zien, breng ik ‘m slechts op één oog aan. Hier het resultaat na de eerste laag.

Voor een eerste laagje ziet de mascara er prima uit, maar ik ben nog niet enorm onder de indruk, dus we gaan door. Twee lagen verder is dit het eindresultaat.

Oké, de wimpers van het Reddit-meisje heb ik bij lange na niet. Toch ben ik enthousiast. Na drie lagen zijn m’n wimpers een stuk voller én langer geworden. Het false lash-effect is dan ook zeker niet gelogen. Of de mascara het daadwerkelijk beter doet dan m’n eigen exemplaar, weet ik niet zo goed. Ik besluit daarom m’n andere oog op te maken met de Pupa Ultraflex.

Even voor de duidelijkheid: links zie je Essence, rechts Pupa. Ik vind het verschil niet wereldschokkend, maar Essence weet het toch te winnen. De Kruidvat-mascara maakt m’n wimpers niet alleen langer, maar ze zien er ook echter en krullender uit. Ook als ik m’n vriend (zonder iets verklapt te hebben) vraag om te kiezen welke hij mooier vindt, gaat zijn voorkeur uit naar het Essence-oog.

Eindoordeel: het woord ‘wondermascara’ zou ik niet per se in de mond nemen, maar de – hou je vast, hier komt ie weer – Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara zou ik absoluut aanraden. Al helemaal omdat ie maar een prikkie kost.

Gratis tip: ik zou maar meteen flink inslaan als je ziet dat jouw Kruidvat een voorraadje heeft.’

