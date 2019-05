Jessica Alba hongerde zichzelf uit om minder als ‘prooi’ gezien te worden

Dat we als vrouwen nog steeds niet gelijk zijn aan mannen, wordt maar weer pijnlijk duidelijk door de nieuwe abortuswet in Amerika én het pleidooi van de heer Baudet dat het gezinsleven onder druk komt te staan door de onafhankelijkheid van de vrouw. Excuse us? Ook actrice en powervrouw Jessica Alba spreekt zich uit over de oneerlijke verdeling tussen man en vrouw. Zij nam drastische maatregelen om niet langer als prooi te worden benaderd.

De actrice laat namelijk weten dat ze zichzelf tijdens het begin van haar carrière uithongerde om er meer uit te zien als een jongen. Dat deed ze omdat ze op die manier hoopte dat mannen haar niet langer als ‘prooi’ zouden zien (en benaderen). Dit meldt Page Six. De omgekeerde wereld, als je het ons vraagt.

Afgeraden

Jessica, naast actrice inmiddels ook zeer succesvol zakenvrouw met haar bedrijf The Honest Company, zegt dat haar destijds werd afgeraden om spijkerbroeken van het merk Pepe Jeans te dragen vanwege haar voluptueuze lijf en aanwezige ‘booty.’ ‘Ik moest me schuldig voelen als ik mannen in de verleiding bracht om me te benaderen. Toen stopte ik met eten, om er jongensachtiger uit te zien en zodoende minder aandacht op mezelf te vestigen.’

‘Te regelen’

De actrice bekende eveneens dat ze vaak het gevoel heeft gehad dat mannen erop uit waren om haar ‘te regelen’. Alba is inmiddels jaren getrouwd met Cash Warren, met wie ze 3 kinderen heeft.

Bron & beeld: ANP