Waar sommige celebs en BN’ers hun zwangerschap en geboorte van het kroost met grote bombarie aankondigen, doen anderen dat helemaal niet. Zo ook Jessica Biel en haar man Justin Timberlake. Sterker nog: het nieuwste lid van huize Biel-Timberlake werd afgelopen zomer al geboren en dit weekend maakte de (nog altijd megaknappe) zanger bekend wat de naam is van zijn zoontje.

Bij de Ellen DeGeneres show vertelt Justin hoe de vork in de steel zit. ‘Ons zoontje heet Phineas en hij is fantastisch. Ondanks dat er niemand in huis meer slaapt, het is geweldig.’ Duidelijk wordt ook dat Ellen als een van de eerste mensen over de zwangerschap wist. ‘Ja, Ellen, jij was een van de eersten, naast onze directe familie’, beaamt Justin. Ellen zegt: ‘Dat weet ik nog, want we waren aan het Facetimen en toen kwam Jessica binnen. Toen zei jij: wil je een geheim weten? En legde je jouw hand op haar buik.’

Corona = rustig baren

De nieuwste Timberlake telg is afgelopen zomer geboren. Vanwege corona en quarantaine, heeft het gezin de zwangerschap en de eerste maanden in alle rust kunnen beleven. Jessica en Justin leerden elkaar kennen in 2007 en eigenlijk was het vrij snel the real deal. In 2011 hadden ze even een kleine break, maar in 2012 trouwden ze in Italië. In 2015 was daar toen de eerste baby, Silas, en vijf jaar later is het gezin uitgebreid met dus nog een jongen.

Ook op Instagram is het stel nogal privé en verschijnen er niet veel foto’s van zowel het stel als de kinderen. Maar dat hoeft ook eigenlijk niet: als we kijken naar de ouders, weten we zo’n beetje zeker dat de kinderen het goed getroffen hebben qua looks.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Justin Timberlake (@justintimberlake)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessica Biel (@jessicabiel)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jessica Biel (@jessicabiel)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: AD, BrunoPress