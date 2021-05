Jessica filmt 1,5 jaar lang de kinderen van Ruinerworld: ‘Dat er geen antwoorden komen blijft onverteerbaar’

Nederland zat aan de buis gekluisterd voor haar docuserie De kinderen van Ruinerworld, waar Jessica Villerius door de kinderen zelf voor benaderd was. De mensen in haar documentaires staan dan ook altijd op één. Jessica: ‘Ik moet mezelf in de spiegel aan kunnen kijken.’

Wanneer ik Jessica spreek, is net de laatste aflevering van haar vierdelige docuserie De kinderen van Ruinerwold uitgezonden. Hierin gaat ze in gesprek met Shin, Edino, Mar Jan en Israel – de vier oudste kinderen uit het Drentse gezin dat in 2019 wereldnieuws werd. Vader Gerrit Jan van D. blijkt jarenlang een geheim en ongeregistreerd leven te leiden met zijn zes jongste kinderen. Door de oudste vier wordt een aanklacht tegen hem ingediend voor mishandeling, misbruik en vrijheidsberoving. Anderhalf jaar volgt Jessica dit bijzondere viertal dat aan de hand van herinneringen, onderlinge gesprekken en gevonden videomateriaal voor het eerst zelf hun verhaal deelt met de wereld.

Iedereen heeft het over De kinderen van Ruinerwold, hoe is dat voor jou?

‘Ik ben vooral heel dankbaar. Dat klinkt misschien een beetje weeïg, maar voor mij was het voornaamste doel van dit project om ‘de kinderen’ veilig naar de overkant te brengen en dat is gelukt. Het voelt alsof ze omarmd zijn door heel Nederland en dat gun ik ze enorm. Ik heb alle vertrouwen in deze jonge mensen, ze zijn zo sterk en optimistisch, ik kan daar echt emotioneel van worden.’

Je zegt dat hun veiligheid het belangrijkst was. De kinderen hebben jou gevraagd hun verhaal te portretteren omdat de pers op hen bleef jagen en ze het op hun eigen tempo wilden doen. Ik begreep dat je met hen de afspraak had dat ze zich tijdens dit proces elk moment mochten bedenken. Dan zou je misschien geen film hebben na maandenlang werk. Ben je tijdens zo’n maakproces helemaal niet bezig met het eindproduct, namelijk een mooie serie afleveren?

Lachend: ‘Nee, ik denk echt dat ik dat gen mis. Natuurlijk heb ik een journalistiek hart en wil ik het échte verhaal altijd vertellen. Die kans kreeg ik hiermee. Maar voor mij is de film uiteindelijk ondergeschikt aan het proces. Het product is eigenlijk de kers op de taart en ik zorg dat die kers dan zo goed, zo mooi en zo kloppend mogelijk is. Natuurlijk vind ik het leuk om iets te kunnen delen, daar ben ik kunstenaar voor. Maar tijdens het maken ben ik niet bezig met het eindresultaat, ik ben dan vooral aan het creëren. En in dit geval al helemaal niet, deze situatie was zo complex en onveilig dat ik tijdens het eerste gesprek tegen de kinderen zei: mijn enige voorwaarde om dit te gaan maken, is dat we op ieder moment kunnen stoppen. Natuurlijk had ik gebaald als het niet was doorgegaan, vooral omdat ik graag hun verhaal wil vertellen, maar het was dan om een loepzuivere reden geweest. En ik weet hoe ik zelf in elkaar zit: als ik deze serie had doorgedrukt en zij hadden er een naar gevoel aan overgehouden, dan slaap ik niet. Ik moet mezelf in de spiegel aan kunnen kijken – anders kan ik meteen wel stoppen.’

Wat mij opviel, is dat je als kijker meeleeft met de kinderen, maar dat het nooit ‘aapjes kijken’ wordt. Ik vond het een enorm contrast met hoe er eerder in andere media over hun situatie is gesproken. Je hebt ook beelden van talkshows gebruikt in je serie waarin vaak op een sensatiebeluste manier over de kinderen wordt gepraat. Waarom heb je ervoor gekozen om deze beelden te gebruiken – kan ik dat zien als mediakritiek?

‘Ik heb deze keuze vooral gemaakt om de kijker bewust te maken van de sensatie waarmee dit soort nieuws naar buiten wordt gebracht. Miljoenen mensen kijken naar die talkshows en gaan dan toch mee met het narratief dat daar wordt geschapen. Een misbruikervaring is dan ‘nieuws van de dag’, maar voor deze kinderen is het werkelijkheid, zij moeten iedere dag dealen met deze ervaringen. Ik hoop dat mensen deze beelden nu in een ander perspectief kunnen zien, namelijk iets meer door de ogen van de kinderen.’

Even later: ‘Ik heb ook zeker kritiek op sommige media, dat schuif ik niet onder stoelen of banken. Ik voel me ook helemaal geen onderdeel van de elitepers, omdat hun aanpak vaak iets weg heeft van als een olifant door een porseleinkast denderen. Ik wil nooit kort-door-de-bocht verhalen vertellen, er moet altijd ruimte zijn voor nuance. Maar ik realiseer me ook dat ik in een luxepositie zit: ik hoef nooit morgen te leveren. Dat vind ik ook het fijne aan filmmaken: ik heb altijd alle tijd en ruimte om een verhaal van verschillende kanten te belichten.’