Thuiskapper gone wrong: Jessie J meet zichzelf ‘uneven’ boblijn aan

De kappers zijn gesloten, de nagelsalons hebben hun deuren noodgedwongen moeten sluiten en dus zijn we allemaal toegewezen op onze eigen knip- en lakkunsten. En dat geldt ook voor de grote namen van de wereld. Zangeres Jessie J speelde thuiskapper, en lijkt daarmee een nieuwe trend te lanceren.

Op Instagram laat ze haar volgers zien hoe haar korte kapsel tot stand is gekomen. Ze grapt dat haar nieuwe haar veel lijkt op de gekke wereld waarin we leven momenteel. ‘Mijn kapsel is ook een beetje off‘.

DIY kapsel

Jessie J heeft álle kapsels, kleuren en lengtes al geprobeerd. Maar deze opvallende coupes werden haar altijd door een professional aangemeten. Nu besloot de zangeres zelf de schaar in haar uitgegroeide lokken te zetten. Het resultaat? Een hele korte, zwarte bob. ‘Ik voel mezelf veel lichter’, aldus Jessie. ‘Soms moet je het gewoon doen. De korte bob is terug, baby!’

Uneven bob

Toch blijkt ze wel degelijk te spreken te zijn over haar eigen knipkunsten, want een heel scala aan kiekjes met haar nieuwe haar volgen. En dat snappen we maar al te goed, want mán wat kan ze dit korte kapsel goed hebben. En misschien is hiermee wel een nieuwe trend geboren: de ‘uneven bob’. We zien het zo gebeuren.

