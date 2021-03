Jessika uit ‘MAFS Australië’ bijt van zich af na kritiek op ongepaste grap

Jessika Power (26) was een van de meest spraakmakende deelnemers van het zesde seizoen van Married at First Sight Australia. In de serie werd al snel duidelijk dat Jessika niet vies is van een beetje drama. Nu ze door het leven gaat als influencer stookt ze de boel nog steeds graag op, maar dan op haar Instagram-account.

Ken je Jessika nog?

In Married at First Sight werd Jessika gematcht met de tikkeltje boerse Mick Gould. Of Jessika als een blok viel voor Mick? Niet bepaald! Zij liet haar oog namelijk vallen op een andere deelnemer: Dan, die al getrouwd was met Tamara. Achter Mick en Tamara om spraken Jessika en Dan met elkaar af en ze zoenden. Uiteindelijk kregen ze de programmamakers zelfs zo ver dat ze als nieuw koppel aan het experiment mee mochten doen. Was het ware liefde? Nope, de relatie van de twee heeft niet lang geduurd.

Dramaqueen

Tijdens het programma trok Jessika zich niks aan van de mensen die ze kwetste. Sterker nog: ze deed het erom. De blondine is namelijk gek op drama, en als de welbekende diner party’s haar te saai werden, dan vond ze het de hoogste tijd om eens wat kwetsende roddels te verspreiden. Jessika hield aan haar deelname dan ook niet alleen fans, maar ook flink wat haters over.

Ongepaste grap

Op haar social media accounts, waar ze inmiddels een flinke following heeft opgebouwd, is ze tegenwoordig nog steeds even controversieel bezig. Dit keer haalde ze de woede van haar volgers op de hals door te grappen over dat ze dood zou gaan. Afgelopen vrijdag werd ze naar de spoedeisende hulp gebracht met een nierinfectie. Toen ze dit op Instagram vertelde, zei ze er grappend achteraan dat ze praktisch doodging.

Jessika bijt van zich af

Dat schoot bij veel volgers in het verkeerde keelgat. Grappen maken over sterven is volgens hen verre van leuk. Jessika vindt dat haar volgers zich niet zo moeten aanstellen en bijt hard van zich af. ‘In één van mijn video’s zei ik: ‘Ik ben in het ziekenhuis en ga praktisch dood’, maar dat noem je sarcasme’, laat Jessika gepikeerd op Instagram Stories weten.

Harde woorden

‘Het spijt me om te horen dat iemand dit in z’n leven heeft meegemaakt of iemand heeft verloren aan de gevolgen van een erge ziekte. Maar als ik zeg dat ik in wezen doodga, ben ik nog geen slecht persoon’, aldus Jessika. Als je denkt dat de blondine rouwig is om haar actie, dan heb je het mis. Hierna schrijft ze namelijk: ‘Dit is mijn platform en als je dat niet leuk vindt b*tch, dan is er een ontvolgknop. Druk die in en blijf de f*ck weg van mijn Instagram’. Juist…

