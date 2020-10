Beschuit met blauwe muisjes voor de trotse Jet van Nieuwkerk en Ward van den Bosch. Hun eerste kindje is namelijk geboren!

Jet van Nieuwkerk bevallen

Jet van Nieuwkerk is 11 oktober 2020 bevallen van haar eerste kindje. Het jongetje luistert naar de naam Frenkie, zo maakt de tv-kok bekend met een prachtige foto met het jochie.

Felicitaties

Tout bekend Nederland verzamelt zich onder de post om de kersverse ouders te feliciteren. “Ooooh Frenkie!!! Wat geweldig! Gefeliciteerd lieve Jet!!!”, reageert Chantal Janzen. “Frenkie! Welkom, Li’ll buddy. Zo leuk, lieve Jet. Gefeliciteerd jullie en heel veel liefs samen!”, vult Arie Boomsma aan. Ook collega Miljuschka Witzenhausen laat van zich horen: “Gefeliciteerd!!”.

De tekst gaat verder onder de foto

Dit bericht bekijken op Instagram Leve Frenkie! ❤️ 11 oktober Een bericht gedeeld door Jet van Nieuwkerk (@tipvanjet) op 18 Okt 2020 om 10:25 (PDT)

Aankondiging

De tv kok maakte in april de zwangerschap bekend in een interview met LINDA. Wanneer er gevraagd werd naar haar favoriete recept, antwoordde ze: ‘Pff, dat vind ik een hele lastige. Maar als ik dan íets moet kiezen, is het denk ik melanzane. Dat is een lasagne zonder pastabladen. Al heb ik door mijn zwangerschap een mega koolhydraten craving. Zeker de eerste drie maanden heb ik pizza, pasta en tosti’s gegeten alsof mijn leven er vanaf hing.’

Officieel

Op 1 mei maakte Jet het officieel door een foto op Instagram te plaatsen, waarbij ze gelijk het geslacht verklapte aan haar volgers. Ze plaatste een feestelijke foto met een taart in haar handen. Op de taart stond: ‘Hoera! Er komt een klein jongetje aan!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Brunopress, Instagram