Iedere moeder zal het beamen: de komst van een kind gooit je leven compleet overhoop. Want tijd voor jezelf, die heb je niet meer. Dat weet ook Jet van Nieuwkerk nu.

Een week of vijf geleden zag Jet van Nieuwkerk (31) een wens in vervulling gaan met de komst van zoon Frenkie. Het moederschap heeft logischerwijs de nodige veranderingen met zich meegebracht voor de tv-kok, die ze op Instagram niet onder stoelen of banken steekt. Ze deelt dan ook een tweetal foto’s, waarin mede-mama’s zich massaal in herkennen.

Jet van Nieuwkerk moederschap

Op de kiekjes is te zien hoe Jet met baby Frenkie in een draagzak door het huis wandelt, terwijl ze haar tanden poetst. “Tandenpoetsen, douchen en slapen komen op de achtste plek. Als er überháupt plek voor is. Kan mij het schelen. Baby baby baby”, schrijft ze erbij. In de hashtags grapt de blondine dat “douchen later wel weer komt”, #over18jaarweer, en “slapen voor apen” is.

Zó herkenbaar

De foto’s en tekst van Jet zorgen voor een hoop hilariteit én herkenbaarheid onder volgers. “Hahah zooooo herkenbaar! Was blij als tandenpoetsen één keer per dag lukte”, schrijft een fan. Iemand anders vult al grappend aan: “Pretty much. Huispakmodus elke dag. Tandenpoetsen en douchen? Ja ach, ergens een keer tussendoor. Eten en water drinken? Nauwelijks op de momenten dat je mega trek heb en dorst, maar zodra het kan. Piesen? Supersnel als er net een stil momentje is.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

View this post on Instagram A post shared by Jet van Nieuwkerk (@tipvanjet)

Aankondiging

De tv kok maakte in april de zwangerschap bekend. Dat deed ze tussen neus en lippen door in een interview met LINDA. Wanneer er gevraagd werd naar haar favoriete recept, antwoordde ze: “Pff, dat vind ik een hele lastige. Maar als ik dan íets moet kiezen, is het denk ik melanzane. Dat is een lasagne zonder pastabladen. Al heb ik door mijn zwangerschap een mega koolhydraten craving. Zeker de eerste drie maanden heb ik pizza, pasta en tosti’s gegeten alsof mijn leven er vanaf hing.”

Taart

Op 1 mei maakte Jet het officieel door een foto op Instagram te plaatsen, waarbij ze gelijk het geslacht verklapte aan haar volgers. Ze plaatste een feestelijke foto met een taart in haar handen. “Hoera! Er komt een klein jongetje aan!”, stond daarop geschreven. In oktober werd het jochie geboren. De vader van de kleine Frenkie is Ward van den Bosch, met wie Jet al jaren een relatie heeft.

View this post on Instagram A post shared by Jet van Nieuwkerk (@tipvanjet)

View this post on Instagram A post shared by Jet van Nieuwkerk (@tipvanjet)