Prachtig nieuws voor Jet van Nieuwkerk (30): de dochter van ‘De Wereld Draait Door’-gezicht Matthijs (59) is in verwachting van haar eerste kindje! Een grootse onthulling op social media laat de tv-kok achterwege; in plaats daarvan laat de blondine het heuglijke nieuws bijna onopvallend vallen in een gloednieuw interview.

Jet van Nieuwkerk zwanger

Jet – bekend als influencer en tv-kok – hangt het blijde babynieuws niet aan de grote klok, maar maakt de zwangerschap bekend in een gesprek met LINDA. Wanneer er gevraagd wordt naar haar favoriete recept, antwoordt de dochter van Matthijs: “Pff, dat vind ik een hele lastige. Maar als ik dan íets moet kiezen, is het denk ik melanzane. Dat is een lasagne zonder pastabladen. Al heb ik door mijn zwangerschap een mega koolhydraten craving. Zeker de eerste drie maanden heb ik pizza, pasta en tosti’s gegeten alsof mijn leven er vanaf hing.”

Ward van den Bosch

Hoelang Jet al in verwachting is? Ook dat wordt duidelijk in het interview, namelijk zeventien weken. Vader van het kindje is Ward van den Bosch, met wie de tv-kok al jaren een relatie heeft.

Op onderstaande foto is Ward vooraan te zien. De tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Nieuw tv-project

Jet heeft nog meer leuk nieuws. Ze is in het vierde seizoen een nieuwe presentatrice bij Wat Eten We? op Net5. Ze is daarmee de opvolgster van Roberta Pagnier, die dit programma het voorgaande seizoen presenteerde. De aanstaande moeder presenteerde al een soortgelijk programma op de zender 24Kitchen.

View this post on Instagram 🌎 🍾 ❤️👨‍👩‍👧‍👦 A post shared by Jet van Nieuwkerk (@tipvanjet) on Mar 28, 2020 at 12:20pm PDT

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.