It’s a…: Jethro uit ‘De Bachelorette’ verklapt geslacht eerste kindje

Huisje, boompje, beestje bleek zeker te zijn waar Jethro naar op zoek was. Hoewel hij misschien het geluk niet vond bij Gaby in De Bachelorette, heeft Cupido wel degelijk raak geschoten. De kandidaat en Kelly verwachten samen hun eerste kindje en hebben ook het geslacht onthuld van de kleine spruit.

De hele wereld mag het weten: geheel met rookbommen (Mitchell uit Prince Charming zou jaloers zijn) verklappen de twee wat het gaat worden.

En het wordt een… jongetje! ‘TEAM BOY’, schrijft Jethro blij bij het zoete kiekje. Hoewel Kelly haar account privé is, reageert ze wel onder het kiekje van vriendlief. ‘Ik ga een miniversie hebben van de liefde van mijn leven😍😍 hou van mijn mannen! 💙❤️’, laat de blondine weten.

Ook de andere mannen uit De Bachelorette zijn maar wat blij voor Jethro. Zo reageert winnaar Joey een hoop blauwe hartjes en ook Niek laat een zelfde soort reactie achter. Andreas roept nog op: ‘Nederland, houd uw dochters binnen!! ❤️’

Jethro en Kelly zijn sinds oktober vorig jaar een setje. Over haar zei hij eerder tegen Grazia: ‘Alles aan onze relatie is positief, er is geen gezeur. We kunnen samen op avontuur gaan of lekker niks doen op de bank met een zak chips erbij. Met haar energie wist ze me direct te doorgronden. Er was niks wat we niet met elkaar konden bespreken. We hebben goed de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en dat heeft geholpen.’

En nu verwacht het stel hun eerste kindje. Het babynieuws maakten ze bekend met een foto die genomen is op Marbella, waar ze destijds vertoefden. Nu lijkt het koppel weer in eigen land te zijn.

