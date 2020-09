De Bachelorette’s Jethro weer helemaal gelukkig in de liefde

Oh Jethro, we hebben hem toch wel een beetje in ons hart gesloten tijdens De Bachelorette. Het avontuur was er een met een lach en met een traan. Hij verliet Zuid-Afrika zonder een vrouw aan zijn zijde, maar nu blijkt hij toch de liefde gevonden te hebben.

De DJ heeft namelijk zijn hart verloren aan Kelly Heruer. Tenminste, als we de beelden mogen geloven dan. Ze komen regelmatig in elkaars Insta Stories voorbij en de blondine noemt Jethro zelfs de ‘love of my life‘.

Dat de beste man een type heeft, blijkt maar weer. Zijn nieuwe vlam heeft behoorlijk wat weg van de voormalig Bachelorette Gaby (die overigens ook weer aan het daten is). En dan hebben we het niet alleen over de blonde haren. Kelly blijkt namelijk ook aardig wat tijd in de gym door te brengen, zo blijkt uit verschillende kiekjes in sportkleding.

Daarnaast is ze ondernemer, houdt ze van reizen en met 13,5k volgers mag ze zich ook een ware influencer noemen. Tel daarbij op dat de blondine gevolgd wordt door onder meer Bridget Maasland en Thomas Berge en je weet dat ze waarschijnlijk geen onbekende is in de entertainmentindustrie. En hoe leuk, deze nieuwe liefde van Jethro!

