Jeugdsentiment: Ch!pz gaat weer optreden

Begin jij alleen bij het zíén van de woorden 1001 Arabian nights al wild met je armen te zwaaien? Grote kans dat je dan in de zeroes je tienerjaren beleefde, en je je op menig kinderdisco hebt uitgeleefd op de hits van Ch!pz. Voor eenieder die zich aangesproken voelt hebben we goed nieuws: Ch!pz is back (al dan niet in black).

Ze zongen het al in 2003, maar de songtekst van megahit Ch!pz in black is nu toepasselijker dan ooit. De tienerpopgroep is écht terug! Na bijna acht jaar pakken Rachel van den Hoogen, Cilla Niekoop, Kevin Hellenbrand en Peter Rost de draad weer op. ‘Are you ready for the next adventure..? #chipzisback’, schrijven ze alle vier op hun persoonlijke Instagram-account.

1-aprilgrap

Eerder dit jaar doken al geruchten op dat ‘Rach-L’, ‘C!lla’, ‘Kev!n’ en Peter – bij hem was de Br€€zAh-inspiratie op – zouden werken aan een comeback. Als 1-aprilgrap werd gemeld dat ze in de Ziggo Dome zouden optreden en later was op de socials te zien dat de vier plannen aan het smeden waren.

Who you gonna call?

Ch!pz brak in 2003 door en werd direct een groot succes. In de Nederlandse hitlijsten bereikten al hun singles de top tien en bereikten er liefst vijf de nummer 1-positie, waaronder Ch!pz in black (who you gonna call), Cowboy en 1001 Arabian nights. Ook buiten de landsgrenzen werd de groep een succes met top 10-noteringen in heel Europa. Wereldwijd werden er meer dan drie miljoen platen verkocht.

Gedwongen einde

De groep viel eind 2010 uit elkaar toen het management geen succes meer in de groep zag, tot teleurstelling van Rach-L, C!lla, Peter en Kev!n. Zij wilden eigenlijk verder, maar dat kon niet omdat ze de auteursrechten niet in handen hadden.

