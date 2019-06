Jeugdsentiment: Jon Karthaus is vóór een nieuwe Zoop-film met de oude cast

De cast van Zoop komt na 12 jaar mogelijk weer bij elkaar voor een nieuwe film. Dat laat Jon Karthaus weten in het programma 6 Inside. De acteur en regisseur deelde eerder deze week een foto uit de oude doos met Zoop-collega’s Nicolette van Dam en Monique van der Werff.

‘Hier een hele oude throwback naar een van de leukste periodes in m’n leven, Zoop! Wie is er vóór een vierde film?’, vraagt Jon zijn volgers.Van links naar rechts zien we Nicolette (Bionda Kroonenberg), Jon (Moes Brinksma) en Monique (Taffie Arends).

Oude cast

Veel fans reageren positief op de vraag van Jon. Ze laten in de reacties weten dat ze een vierde film wel zien zitten, maar dan wel met de oude cast. ‘Wat mega leuk om te lezen dat het nog/weer zo leeft’, schrijft hij bij zijn foto. Als er een nieuwe film aankomt, is het ‘zéker met de oude cast’, wat Jon betreft. ‘Liefde voor jullie en leve de Zoop-Tribe.’

Zoop-collega’s Patrick Martens (Mike Bosboom) en Nicolette zien een vierde film ook wel zitten. “Kijk nou, die koppies! Ik doe mee met 4”, schrijft Patrick. “Ik ben voor! Heerlijke tijd gehad”, aldus Nicolette.

Volgens Jon zien Vivienne van den Assem (Elise Pardoel) en Juliette van Ardenne (Sira Schilt) een nieuwe film ook wel zitten. Jon staat er zelf overigens voor open om zijn rol van Moes weer op te pakken én de film te regisseren.

Zoop

Zoop was van 2004 tot en met 2006 een populaire jeugdserie op de Nederlandse Nickelodeon, waarin acht jongeren werden opgeleid tot dierenverzorger in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Na 2006 werden de drie seizoenen nog lang herhaald op tv.

Door de populariteit kwamen er ook nog drie films: Zoop in Afrika (2005), Zoop in India 2006) en Zoop in Zuid-Amerika (2007). Daarnaast werden er ook verschillende boeken en strips geschreven en liedjes uitgebracht voor de serie en films. Zoals Djeo Madjula, kennen jullie deze nog?

En het liedje dat Bastiaan van Diemen, gespeeld door Ewout Genemans, speciaal schreef over Bionda.