Jeugdsentiment: Tamagotchi komt terug als app

Het is alweer twintig jaar (!) geleden dat de originele Tamagotchi op de markt kwam. Het plastic ei met drie kleine knopjes en het kleine schermpje waarin zich een virtueel huisdier bevond, was in de jaren ’90 een ontzettende hype. De afgelopen jaren verscheen er een aantal Tamagotchi-achtige apps voor je smartphone, maar een originele bleef uit. Tot nu!

In 2018 verschijnt namelijk de app My Tamagotchi Forever. De app, die verkrijgbaar is voor iOS en Android, draait net als vroeger om het verzorgen van een huisdiertje. De app is gratis, maar bevat wel vrijwillige aankopen, zoals kostuums en eten.

Tamagotchi-stad

Het doel van het spelletje – je Tamagotchi verzorgen – blijft hetzelfde, maar er zijn er ook wat vernieuwingen aangebracht. Zo is er Tamatown, waar alle Tamagotchi-personages leven. Je ontmoet er andere huisdieren en speelt er minigames. Verder dien je je huisdier nog steeds eten te geven, zijn afval op te ruimen, ervoor te zorgen dat ie op tijd gaat slapen en met ‘m te spelen.

Bekijk hieronder de officiële trailer van de Tamagotchi-app:

