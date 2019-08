Hoera! Nederlandse Jill Kortleve mag zich het eerste curvy model van Zara noemen

Fenty Beauty, Alexander McQueen en nu ook Zara. Je zou kunnen zeggen dat de Nederlandse Jill Kortleve keihard aan de weg timmert als internationaal topmodel. Met haar nieuwste klus bij modeketen Zara slaat ze een nieuwe mijlpaal in de grond: ze is een van de eerste curvy modellen die te zien is in een Zara-campagne.

Het verhaal van Jill is inmiddels bekend: net als vele andere jonge meisjes met een modellendroom was ze jarenlang bezig te voldoen aan de (absurde) standaarden die heersen in modellenland. ‘Eigenlijk was ik altijd al wat voller, maar ik dacht dat ik vooral succes zou hebben als ik dun zou zijn,’ vertelde ze eerder in een interview met NOS . ‘Dus ik ging drastisch afvallen en durfde op een gegeven moment zelfs geen bananen te eten of olijfolie te gebruiken. Ik was echt niet gezond bezig. Ik werd er mentaal en fysiek moe van. Ik was langzamerhand de grip op mijn identiteit aan het verliezen. Toen ging de knop om.’

En vanaf het moment dat die knop omging, deden de mooiste kansen zich voor Jill – op Instagram beter bekend als Jilla Tequila – voor. Zo stond ze voor de lens van Fenty Beauty (oh Rihanna, how we love you) en liep ze – eveneens als een van de eerste curvy modellen – mee op de catwalk van Alexander McQueen. Hoe vet is dat?

En nu lijkt ook Zara (eindelijk) de ogen te openen en te kiezen voor meer inclusiviteit. Op Instagram schrijft Jill: ‘Thank you Zara for using me as one of your first curve model on your website.’

Hiep hiep voor Jill, wij zijn bere trots!