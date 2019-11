Jim Bakkum blikt terug op start van zijn carrière

Toen Jim Bakkum zeventien jaar geleden voor de eerste keer auditie deed in zijn leven – voor Idols – had hij niet durven dromen dat het compleet zijn leven zou veranderen. Vandaag staat de zanger stil bij het moment waarop het voor hem allemaal begonnen is.

“2 november 2002. Ieder jaar blijf ik terugblikken op deze voor mij bijzondere datum”, schrijft Jim bij zijn auditiefilmpje op Instagram. “Bleu en onwetend ging ik die dag naar Hoofddorp om auditie te doen voor een nieuwe talentenshow.”

Besefmomentje

Jim had destijds als 15-jarige nog nooit auditie gedaan en wilde graag weten hoe dat voelde. “Ik hoor het me nog zeggen. Als ik deze beelden terugzie, dan is het zó gek om voor te stellen dat dat jongetje nog van niks wist. Doe dit al langer dan dat ik toen oud was.”

Inmiddels is het multitalent zeventien jaar verder met zijn carrière en heeft hij behoorlijk wat hoogtepunten bereikt. Zo werd Jim tweede bij Idols, speelde hij in meerdere musicals, bracht hij verschillende albums uit, kreeg hij de hoofdrol in een bioscoopfilm en stichtte hij zijn eigen gezin. “Soms is het goed stil te staan bij waar je vandaan komt. Waar het allemaal begonnen is. Groet, Sjim van Idols.”

