Jim Bakkum post nogal bijzondere foto van bachelorette Gaby Blaaser

Nu Gaby Blaaser en haar liefdesleven in de spotlights staan dankzij haar deelname aan De Bachelorette, wordt er ook graag teruggegrepen naar haar vorige vriendjes. Want eh, herinner jij je Gaby’s relatie met Jim Bakkum nog?

Vraag ons naar ex-vriendjes van Gaby Blaaser en we roepen al snel Quintino! Jaimy van Temptation Island! En misschien ook Wesley Sneijder! Maar Jim Bakkum? Die staat ons eerlijk gezegd niet zo helder op het netvlies.

En dat is niet zo gek, want Gaby en Jim hadden zeg maar honderd jaar geleden verkering. Jim Bakkum (nu 32) is al jaren dolgelukkig met Bettina Holwerda (41), met wie de zanger en acteur drie prachtige kinderen heeft. Daarvoor, lang geleden dus, had hij een relatie met Gaby Blaaser (33). Zij is sinds vorige week te zien in haar eigen show De Bachelorette en dat blijkt voor ex-liefje Jim de uitgelezen kans om terug te blikken op die periode. En dat doet-ie met een hilarische foto, waarom zijn volgers massaal in een deuk liggen.

Jim Bakkum en Gaby Blaaser

Op het plaatje is te zien hoe Gaby en Jim hand in hand op de rode loper staan bij de TMF Awards in 2005. “Gisteren was De Bachelorette te zien. En werd ik getagd in deze foto”, schreef Jim vorige week bij de foto. Gekscherend vervolgt hij: “Er werd me ineens iets heel duidelijk. Gaby, je had goud in handen destijds. Als je dat maar goed beseft. #stijlisniettekoop.”

Styliste

Jim drijft er zelf al de spot mee, maar ook zijn volgers kunnen het niet laten om te reageren op zijn eh, opvallende kledingkeuze. “Whahaha, je styliste moet je echt straffen hiervoor, hoor”, reageert Bas Smit op de foto. “Jij denkt dat een styliste dit had gedaan?!”, vraagt Bakkum zich af, waarna de man van Nicolette van Dam maar één ding kan zeggen: “Hahaha wat erg, er is werkelijk niet één item dat oké is.”

Hi-la-risch

Bas is niet de enige bekende die in een scheur ligt om de foto. Ook Chantal Janzen, Sarah Chronis en Kim Kötter lachen mee. “Hahahhaa wat fantastisch dit!!!!”, laat Jessie Jazz Vuijk weten. Jandino Asporaat vraagt zich al lachend af: “Wat in de naam van elke Power Ranger, Pikachu, Super Sonic is hier aan de hand… Whahahahahahahahaha, ik ga stuk.” Uiteraard laat ook Gaby van zich horen. “Hahahaha! Kijk ons shinen.”

De tekst gaat verder onder de foto.

De Bachelorette

In het nieuwe programma De Bachelorette – dat vorige week woensdag van start is gegaan op Videoland – gaat Gaby op zoek naar de liefde. Op een romantische droomlocatie in Zuid-Afrika leerde Gaby in vier weken tijd een groep van achttien vrijgezelle mannen kennen. Via de bekende ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Een “emotionele rollercoaster”, zo omschrijft Gaby de opnameperiode. “Het was op dat moment mijn hele leven. Je krijgt snel een band, en dan komt er ook heel snel gevoel”, aldus de voormalig GTST-actrice tegenover BuzzE. Afscheid nemen van een van de kandidaten viel haar dan ook zwaar. “Dat zijn moeilijke beslissingen die je moet nemen. Ik droomde daar ook heel veel over.” Zonder te verklappen wat het eindresultaat is, heeft het Bachelorette-avontuur haar hoe dan ook iets opgeleverd. “Ik ben een rijker en mooier mens geworden. Ik durf mensen nu veel meer toe te laten.”

Echt een sprookje

Gaby blikt dan ook met een goed gevoel terug op deze periode in Zuid-Afrika. “Deze bijzondere vorm van daten heb ik als heel speciaal ervaren. Het was meer dan ik vooraf had durven dromen: de romantische locatie, het enthousiasme van de mannen en de geweldige dates. Het was een écht sprookje dat me voor altijd zal bijblijven.”