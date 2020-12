Jim Bakkum onder vuur na omarmen oma: ‘Ik heb haar negen maanden niet gezien’

Jim Bakkum kreeg het zondag flink te verduren toen hij op Instagram een foto plaatste van hem en zijn oma. Daarop omarmden de twee elkaar, wat de zanger niet in dank werd afgenomen.

De foto is inmiddels van Instagram verdwenen. In Instagram Stories reageert hij op alle kritiek.

Negen maanden zonder oma

“De één vindt het belachelijk dat ik haar negen maanden niet heb gezien”, begint hij zijn bericht. “Maar aan de andere kant is het ook belachelijk dat ik nu, na negen maanden, een paar tellen geen afstand houd zonder mondkapje.”

‘Ze had het nodig’

De zanger en acteur vertelt dat zijn oma het liefst Sinterklaas wilde vieren met hem en zijn kinderen. Dat werd last minute toch gecanceld vanwege de coronamaatregelen. “Ik voelde me er zo rot over omdat de ouderen al zo’n eenzaam jaar hebben, helemaal alleenstaande. Dus besloot ik om even in de deuropening een bloemetje te geven”, schrijft hij. “En een knuffel en een kus, die zij misschien wel zo nodig had.” Daarom vraagt Bakkum iedereen om niet direct te oordelen. “We doen allemaal ons best.”

Zwaar Verliefd! 2

Voor Jim begint de nieuwe week gelukkig niet alleen maar negatief. De nieuwste film van de populaire zanger slash acteur beleeft vandaag namelijk – geheel coronaproof – haar première. Zwaar Verliefd! 2, met naast Jim de heerlijke Barbara Sloesen in de hoofdrol, draait vanaf donderdag 17 december in de bioscoop en wij kunnen niet wachten. Dat hoeft gelukkig ook niet, want in veel bioscopen zijn er nú al voorpremières te zien. Scroll naar beneden voor de trailer!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door J I M B A K K U M (@jimbakkum)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door J I M B A K K U M (@jimbakkum)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door J I M B A K K U M (@jimbakkum)

De trailer van Zwaar Verliefd! 2:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Flair