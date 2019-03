Jim Bakkum is voor de derde keer vader geworden

Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda zijn gisteren voor de derde keer ouders geworden. De trotse vader deelt een zoet kiekje van zijn dochtertje Molly op Instagram.

Jim schrijft bij de foto: “Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren. Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen…”

Jim en Bettina leerden elkaar kennen achter de schermen bij de musical Grease en zijn sinds 2011 getrouwd. Ze hebben nog een zoontje Lux (6) en dochtertje Posy (3).

Beeld: Peter Smulders, Instagram