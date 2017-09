Jippie een nieuwe winterjas!

Krijg je alleen al van het denken aan een nieuwe winterjas vlekken in je nek? Visioenen van geworstel in het pashok? Adem in, adem uit. Die nieuwe winterjas is in één middag geshopt. En hop, (winter)klaar is Kees.

Appel

Jouw figuur : Weinig taille, buikje, slanke benen, smalle heupen. Volgens het fruitschaalmodel heb jij een appelfiguur.

Dé jas : Kies een knielange jas met een ceintuur. Zo doe je net of je wél een taille hebt. Zorg dat je jas niet te strak over je buik valt. Verstoppen is het nieuwe zwart. Altijd goed is een V-hals, die leidt lekker af van je ‘mindere’ punten.

Peer

Jouw figuur : Slanke taille (mazzelaar!), smalle schouders, bescheiden decolleté, volle billen, benen en heupen. Jij hebt een modelletje peer.

Dé jas : De kunst is om je smalle schouders wat breder te maken, zodat je een zandloperfiguur creëert – fake it till you make it tenslotte. Dat doe je door te kiezen voor een parka met een duidelijke taille of een jas met een ceintuur. Als je ‘m kan vinden, kies dan een jas met schoudervullingen.

Zandloper

Jouw figuur : Smalle taille, even brede schouders en heupen en ook nog een beetje hout voor de deur. Bofkont, jij bent een zandloper.

Dé jas : Tja, wat staat jou eigenlijk niet? Laat maar zien wat je hebt! Draag een kort getailleerd jack, een getailleerde parka of een lange jas met ceintuur.

Recht

Jouw figuur : Recht bovenlichaam, smalle schouders en heupen en atletisch gebouwd. Lekker recht ben jij!

Dé jas : Ligt er een beetje aan wat je wilt uitstralen. Jongensachtig stoer is een kort jack, maar wil je juist wat vrouwelijkheid toevoegen, dan zal je wat rondingen moeten creëren. Kies een getailleerde parka of een wat langere jas van een zachte stof die je vastknoopt met een ceintuur.

Bonustip: Ben je klein? Kies dan een jas boven de knie. Anders lijkt het net of je een te grote jas hebt gekocht. Niet leuk.

