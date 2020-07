J.K. Rowling, Salman Rushdie, Margaret Atwood en 147 andere auteurs, wetenschappers en docenten hebben in een open brief hun onvrede geuit over de cancel culture, die als gevolg van onder meer de Black Lives Matter-protesten steeds meer aandacht krijgt.

Cancel culture

De term cancel culture wordt gebruikt wanneer bekende personen geboycot worden nadat zij met een aanstootgevende mening voor controverse zorgen. Ook afleveringen van series die niet meer worden vertoond, zoals de aflevering van Little Britain waarin een personage met blackface (een zwart geschminkt gezicht) te zien was, vallen onder cancel culture.

“De vrije uitwisseling van informatie en ideeën, die de liberale maatschappij in leven houdt, wordt elke dag verder beperkt”, staat in de door Harper’s gepubliceerde brief.

De ondertekenaars merken dat er een steeds grotere intolerantie ten aanzien van afwijkende opvattingen bestaat. “Het lijkt wel mode om mensen publiekelijk te kakken te zetten en uit te sluiten. Het wordt steeds normaler om op te roepen tot vergelding wanneer iemand iets zegt of denkt dat niet door de beugel zou kunnen.”

Er wordt gevreesd voor de carrièreperspectieven van bijvoorbeeld auteurs en journalisten die vaak controversiële ideeën in hun werk delen. “Als wij niet opkomen voor datgene waarvan ons werk afhankelijk is, mogen we dat ook niet van het publiek en de staat verwachten.”

Auteurs kregen zelf te maken met cancel culture

Rowling, Rushdie en Atwood hebben alledrie te maken gehad met cancel culture.

Harry Potter-auteur Rowling kwam onlangs in opspraak door verschillende uitspraken over transgenderpersonen en sekse. Zo deelde ze op Twitter de mening van enkele onderzoekers dat jongeren met mentale problemen tegenwoordig te makkelijk hormonen toegediend krijgen en dat geslachtsveranderende operaties te snel worden aanbevolen. “Terwijl dat misschien niet het juiste is.” Ook Nikkie de Jager sprong op de barricades tegen Rowling.

Atwood kreeg in 2016 te maken met ophef toen zij zich publiekelijk achter een open brief schaarde. Hierin werd de Canadese universiteit van Brits-Columbia gevraagd om te beargumenteren waarom zij de van seksuele intimidatie beschuldigde schrijver en docent Steven Galloway had ontslagen.

Tegen Rushdie werd een fatwa uitgesproken na het verschijnen van zijn boek The Satanic Verses, dat de profeet Mohammed volgens critici verkeerd zou hebben neergezet.