Joe Exotic van Tiger King brengt onderbroeken uit met zijn gezicht erop

Toen halverwege maart het coronavirus keihard toesloeg in Nederland, was daar één iemand die de eerste lockdown-weken een stuk draaglijker maakte. Zijn naam is Joe Exotic. En ook nu de crisis over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn (hopen we?), is hij er opnieuw voor ons. Want zoek niet verder, lieve lezer, Joe Exotic brengt een onderbroekenlijn uit, met zijn gezicht afgebeeld op het kruis.

Joe Exotic, onderbroek, kruis, het zijn woorden die we niet vaak lezen in één zin. Maar goed, dat 2020 de boeken ingaat als een bijzonder jaar is inmiddels een algemeen feit en ondergoed met een ‘exotic kruis’ past daar goed bij. Er is keuze uit verschillende modellen, die onderdeel maken van Joe’s REVENGE-collectie. Zo is er eentje met luipaardenprint en het hoofd van Joe, een feloranje tijgerprint en eentje met een mix van tijgerprint en babyblauw. Jup, de koning van de tijgers wijkt niet af van zijn geliefde dierenprint.

Leuk detail: de boxers gaan op 7 september in de onlineverkoop. Een bijzondere dag, want dan is het twee jaar geleden dat Joe gearresteerd werd.

64 miljoen huishoudens

Tijdens het begin van de coronacrisis smulden meer dan 64 miljoen huishoudens van Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. Nu, een half jaar nadat de serie online kwam, kunnen we gerust zeggen dat het succes van de serie door zowat ieder personage is uitgemoolken. Inmiddels is al bekend dat er een miniserie van comedian Kate McKinnon over Exoticss rivaal Carole Baskin komt. Ook zou er een serie op komst zijn op CBS waarin acteur Nicolas Cage tijgerparkeigenaar Exotic zou gaan spelen.

Daarnaast lijkt er ook een tweede seizoen op komst te zijn van de realityreeks, meldt The Sun. De celstraf van 22 jaar voor onder voor Exotic lijkt geen hindernis te vormen. De streamingdienst kocht namelijk de rechten op nieuwe afleveringen.