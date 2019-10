Joëlle Witschge showt met trots haar lijf

Joëlle Witschge deelt met trots een foto van haar lichaam op Instagram. De afgelopen tijd voelde ze zich niet prettig in haar lijf, dus besloot ze er hard aan te werken: gezond eten en keihard trainen. Makkelijk was het niet, maar ze is blij met het eindresultaat.

‘Hard work pays off’, schrijft Joëlle op Instagram bij een foto van haar lichaam. ‘Na een struggle van vier jaar kan ik dan toch zeggen dat het is gelukt, ik heb mijn lijf weer terug! Het heeft mij letterlijk bloed, zweet en tranen gekost (nou oké, bloed dan niet)”, grapt het model.

De afgelopen jaren gingen gepaard met veel ups and downs. Zo bevond Joëlle zich in het voorstadium van baarmoederhalskanker en had ze aandoeningen aan haar eierstokken, waardoor de kans op een natuurlijke zwangerschap 1% was. Tóch werd ze zwanger van haar verloofde Dave Bulthuis en in juni beviel ze van hun zoontje Rio.

Geloof in jezelf

Joëlle wist het geloof in haarzelf vast te houden. ‘Ik heb altijd gezegd dat het mij ging lukken, dus hier een middelvinger voor de mensen die niet in mij geloofden. Soms speelt er veel meer mee dan gewoon je mond op slot doen. Fysiek was het zwaar, maar mentaal nog veel zwaarder als je alles op alles zet, maar het niet lukt’, zegt ze.

‘Ik heb gezien dat mensen bikkelhard kunnen zijn, zonder dat ze weten wat er aan de hand is. Ik had dit doel zeker niet gezet voor diezelfde mensen, maar voor mezelf!’ Gelukkig heeft de dochter van voormalig voetballer Richard Witschge genoeg mensen om haar heen die haar altijd steunen.

Dieetverhaal

Joëlle heeft haar dieetverhaal vastgelegd in een vlog. Daarin vertelt ze hoe het haar gelukt is om haar oude lichaam terug te krijgen en wat daaraan vooraf ging.

