Wow: Joey uit ‘De Bachelorette’ zag er vroeger héél anders uit

In de vierde aflevering van ‘De Bachelorette’ zagen we hoe Joey van Herle (25) het flikte om Gaby Blaaser (34) als állereerste te kussen. Op zijn Instagram zijn veel foto’s terug te vinden van hem als bodybuilder, maar dat is niet altijd zo geweest. De spierbundel is vroeger namelijk veel gepest vanwege zijn gewicht.

Op Instagram laat hij zien hoe hij er vroeger uit zag en wat voor transformatie hij heeft doorgemaakt.

Joey in de Bachelorette

Joey vertelde in de vorige aflevering te hebben geworsteld met zijn gewicht en het feit dat hij werd gepest om zijn uiterlijk. De Limburger woog vroeger zo’n 100 kilo. Inmiddels is daar niets meer van terug te zien, maar op Instagram staat toch een oude en veelzeggende foto.

De oude Joey

‘Dit is van toen ik een heel stuk groter was en veel onzekerder was over mezelf’, schrijft hij bij de foto. ‘Na een burn-out, gooide ik het roer om. Bodybuilding heeft me echt geholpen in het vinden van zelfvertrouwen en is een motivatie in alles wat ik doe. Deze foto is van 4 tot 5 jaar geleden. Ik hou deze foto om mezelf te blijven motiveren. Het zijn nieuwe tijden en ik heb nieuwe doelen voor mezelf gesteld. Ik zal hard werken om ze te bereiken.’

