Joey nog steeds boos op Gaby: ‘Ze heeft me vijf, zes maanden aan het lijntje gehouden’

Joey is nog steeds boos op Gaby, dat is wel duidelijk. Dat hij niks meer met haar te maken wil hebben, staat ook vast. Waarom hij in elk interview dan nog dat ene moment blijft oprakelen, is ons een raadsel.

Ja, we hebben het over het feit dat Gaby het niet oké vond dat hij contact had met andere meisjes. Waarop hij weer van mening was dat het allemaal vriendschappelijk was. Dat ja.

Joey en Gaby

Nou, Joey-en-Gaby-fittie nummer zoveel, want de Limburger moest toch nog wat van het hart. In gesprek met Tijdschrift.nl vertelt hij: ‘Ik had zoiets van: wat zeg jij nou, ga je me nu echt zó neerzetten? Het enige wat ik aan haar verteld had, was dat ik in de coronatijd weleens ging skeeleren met een goede vriendin, om actief te blijven. En dat ik via Instagram contact had gehad met Daniëlle van Temptation Island, omdat zij wat samenwerkingen voor mij had geregeld.’

Puur platonisch

Puur platonisch, zo noemt hij zijn contacten. ‘En dan gooit ze me dit voor de camera voor de voeten? Ik denk dan: als je daar echt zo’n probleem mee had, had je dat gewoon als volwassen vrouw van vierendertig tegen mij kunnen zeggen.’

Wat te jong

Dat Gaby vervolgens wel nog met Jordy op date wilde, maakte hem dan ook laaiend. Zeker omdat ze hem te jong vond en de afstand een dingetje was. ‘Was ze daar meteen mee was gekomen, dan had ik gezegd: ‘Lieve schat, dat begrijp ik.’ Maar ze heeft me vijf, zes maanden aan het lijntje gehouden. En vervolgens zegt ze dat ze een date met Jordy wil, die nog een jaar jonger is. Als ik dit achteraf zo hoor, denk ik: ik verdien zoveel beter.’ Is het dan nu écht klaar Joey?

Bron: Love Reality | Beeld: RTL