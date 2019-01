John Legend vindt dat R. Kelly net zo hard aangepakt mag worden als Harvey Weinstein

Hoewel John op Twitter vooral lof krijgt voor zijn optreden in de documentaire, vraagt twitteraar Anika zich af waarom hij zo afgeeft op R. Kelly. Bij een foto van John en Chrissy samen met Harvey Weinstein schrijft ze: ‘Ik kan me niet herinneren dat je deze man ooit publiekelijk veroordeelde. Kun je dit even uitleggen?’

Voor die uitleg neemt John uitgebreid de tijd. ‘Ik heb een foto genomen met Harvey, met wie ik meerdere malen heb samengewerkt voordat zijn misbruik aan het licht kwam. Toen dat eenmaal gebeurde, zijn zijn bedrijf en loopbaan geruïneerd en zoiets zou R. Kelly ook moeten overkomen,’ schrijft John, van wie een kiekje met zijn vrouw Chrissy en Weinstein in 2016 werd gemaakt bij het Sundance Film Festival.

Legend zit niet op verdere bemoeienis te wachten van volgers die denken dat Kelly onschuldig is. ‘Als jullie R willen bijstaan en alle verhalen van de misbruikte vrouwen zo teniet willen doen, zeg dat dan eerlijk. Maar haal er geen oude foto van mij met iemand anders bij.’

I took a photo with and worked with Harvey on several occasions before his abuse was known to me and the rest of the world. Since his being exposed, his company and career have rightfully been destroyed and he's been indicted. Sounds like something that should happen to R Kelly https://t.co/LgIOQpEnsP

— John Legend (@johnlegend) January 8, 2019