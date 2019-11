Sinterklaas is het land nog niet binnen en toch vliegen de kerstfilms en -reclames ons om de oren. Terwijl we de lieve Goedheiligman ook heus z’n shine gunnen (Sinterklaas, we love you). Dat gezegd hebbende, als het Britse warenhuis John Lewis met haar jaarlijkse kerstreclame komt, wil je die toch echt zien.

John Lewis kerstreclame 2019

De jaarlijkse reclame van John Lewis – die altijd feilloos inspeelt op het gevoel van je meest kneuterige emoties – is te vergelijken met de eerste lampjes die vast al ergens in je wijk hangen: winter is here. En zoals ieder jaar vertelt de iconische reclame van John Lewis een kort verhaal, in de vorm van een emotionele achtbaan die immer begint met iets treurigs en altijd eindigt met een positieve boodschap.

Edgar, het prikkelbare draakje

In de John Lewis-reclame van 2019 doet het kleine groene draakje, Excitable Edgar, een beroep op je medeleven. Het schattige schepsel heeft het spuwen van vuur niet echt onder controle. Dat maakt hem onbedoeld een pyromaantje, die continu van alles in brand steekt. De sneeuwpop, de ijsbaan, alle sneeuwpret verpest hij. Dat is een paar keer grappig, maar wanneer hij ook de kerstboom van het lokale dorpje in brand steekt is voor de dorpsbewoners de maat vol: het draakje brengt alleen maar pech. Draakje is verdrietig, draakje is een buitenbeentje. Totdat zijn roodharige beste vriendin Ava een oplossing bedenkt.

De reclame sluit af met de boodschap: ‘Show them how much you care’. Bekijk hieronder de video.

Elton John

Vorig jaar wist John Lewis ook indruk te maken met zijn kerstreclame. Toen speelde Elton John de hoofdrol en werd in een kleine drie minuten diens hele leven in beeld gebracht.

Beeld: YouTube