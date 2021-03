John Mayer op TikTok aangevallen door boze Taylor Swift-fans

Voor de meeste mensen is TikTok een safe space waar je je creativiteit de vrije loop kunt laten. Tenzij je John Mayer heet. Dan word je met pek en veren van het medium verjaagt door boze Taylor Swift-fans, zo blijkt.

Het leek de singersongwriter een goed idee met z’n tijd mee te gaan en een TikTok-account aan te maken. En zo geschiedde. Op 1 maart stuurde hij een video de wereld in waarin hij, dad-style, worstelt met de positie van zijn telefoon. Andere gebruikers waren niet gecharmeerd van zijn onhandige gepiel. Na twee keer knipperen werd John Mayer overspoeld met haatreacties van Taylor Swift-fans.

Dear John

De Swifties nemen het de zanger nog steeds kwalijk hoe hij Taylor behandelde toen ze in 2009 korte tijd een relatie hadden. Taylors nummer ‘Dear John’ gaat naar verluidt over hem. Daarin zingt ze hoe ze een relatie heeft met een emotioneel manipulatieve, oudere man. ‘John, vond je negentien niet wat te jong?’ Dat zijn haar fans niet vergeten.

‘Ik luister’

‘We zullen nooit vergeten wat je onze Taylor hebt aangedaan’ en ‘Je bent hier niet veilig, John’, klinkt het in de vele comments. Een paar uur later uploadde John nog een video van zichzelf waarin hij reageert op het commentaar. ‘POV (point of view, red.): jullie schelden me uit en ik luister.’ Uiteindelijk deelt hij nog een video waarin hij een liedje zingt met als enige tekst: ‘That was a weird day’. Over de video heeft hij een filter van hartjes en de tekst ‘Welterusten nieuwe vrienden’ en ‘Morgen meer plezier’ toegevoegd.

What’s getting me through today you may ask? This comment on John Mayer’s tiktok. pic.twitter.com/NtzOX7WDVV — Megan (@homogeniuss) March 1, 2021

Imago

Het moge duidelijk zijn: don’t mess with Swifties. Niet geheel onterecht, want qua date-historie heeft de zanger bepaald geen fijn imago opgebouwd. Jessica Simpson schreef in haar memories hoe manipulatief John was tijdens hun knipperlichtrelatie en haar ‘emotioneel mishandelde’. Misschien is het toch een beter idee het maar bij Instagram te houden, John…

Bron: Refinery 29 | Beeld: Brunopress