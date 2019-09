You’re not the one that I want: nieuwste film John Travolta grootste flop ooit

Was John Travolta ooit nog dé ster uit ‘Grease’, nu blijkt de acteur vergane glorie. Ook zijn nieuwste film, ‘The Fanatic’, lijkt namelijk gigantisch te floppen.

De film, geregisseerd door Limp Bizkit-voorman Fred Durst, kreeg eerder al vernietigende recensies. ‘The Fanatic’ is een psychologische thriller over de geobsedeerde fan van een filmster. De film kwam maar in een beperkt aantal zalen uit en verschijnt later deze week al on demand. Maar ook voor de slechts 52 zalen waarin ‘The Fanatic’ op de openingsdag vrijdag te zien was, is een totaalopbrengst van 3153 dollar bijzonder laag.

Slechtste opening ooit

The Hollywood Reporter voorspelt dat de film in z’n eerste weekend, dat extra lang is in verband met Labor Day, onder de 15.000 dollar blijft steken, de slechtste opening voor een film van Travolta ooit.

Hairspray

De vorige film van de acteur, ‘Gotti’ uit 2018, kwam wel groot uit, maar wist slechts 4,3 miljoen dollar binnen te harken, destijds het slechtste resultaat voor een film met Travolta in de hoofdrol ooit. De laatste hitfilm van de 65-jarige acteur is de musical ‘Hairspray’ uit 2007. Op tv scoorde hij wel nog een succes, met ‘The People v. O. J. Simpson: American Crime Story’ uit 2016.

