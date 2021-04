In juli 2020 overleed Kelly Preston, de vrouw van John Travolta, vrij plotseling. Ze streed tegen borstkanker, maar overleed sneller dan verwacht. Nu, negen maanden later, doet de acteur een boekje open over het intense rouwproces dat volgde na het verlies van zijn grote liefde.

Kelly Preston acteerde in vele series in films, waaronder Mischief, Twins, Jerry Maguire en For Love of the Game. Zij en John ontmoetten elkaar voor het eerst in 1987 tijdens het filmen van The Experts. Ze trouwden in 1991 en kregen twee kinderen: de inmiddels 21-jarige Ella en de 10-jarige Ben.

In een recent interview met Esquire vertelt de Grease-acteur nu hoe het met hem gaat. ‘Ik heb geleerd dat rouwen om iemand persoonlijk is. Hoe ik ermee omga is weer heel anders dan een anders proces. Rouwen is individueel en dit moet je dan ook op je eigen manier ervaren. Alleen dan kan je helen van de pijn’

Hij voedt zijn kinderen nu alleen verder op, en vertelt hierover: ‘Ik ga de toekomst van mijn kinderen verzekeren, ze helpen met wat ze willen doen met hun leven. Het is wat ik nu met Ella doe met haar films en haar leer werken in het vak’, verklaart hij. Ella treedt in haar vaders voetsporen en heeft dan ook al meerdere films op haar naam staan. Travolta vervolgt: ‘Maar Ben is amper tien jaar oud. Ik wil hem helpen groeien en ontwikkelen, want hij heeft zijn hele leven voor zich.’

De acteur heeft door deze verdrietige gebeurtenis naar eigen zeggen heel goed ingezien voor hoeveel uitdagingen je komt te staan in het leven. ‘Het leven is beweging en een reis. En ik denk dat je echte erfenis niet uit te drukken is in geld, maar je ware nalatenschap de liefde is die mensen herinneren.’

