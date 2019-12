Johnny de Mol onthult naam pasgeboren zoontje

De week begon prachtig voor Johnny de Mol en zijn geliefde Anouk. Maandag werd bekend dat het stel de trotse ouders waren geworden van hun tweede zoon. Inmiddels heeft de presentator een eerste foto gedeeld van de pasgeboren spruit én onthult hij zijn naam.

De kerstdagen kunnen niet meer stuk voor Johnny en Anouk! Op maandag 23 december 2019 is hun tweede kindje ter wereld gekomen, zo bevestigt de kersverse papa. “Welkom Fender, 23-12-2019”, schrijft hij bij een foto. “Mama en de baby maken het goed! Papa moest even bijkomen. Fijne Kerst allemaal. #fender #merrychristmas.”

Bekende naam

Heb je het idee dat je de naam al vaker voorbij hebt horen komen bij bekend Nederland? Dat klopt, gezien de pasgeboren zoon van Johnny en Anouk heeft dezelfde naam gekregen als de zoon van Roxeanne Hazes en haar geliefde Erik Zwennes. ‘Hun’ Fender werd in juli 2018 geboren. Hoe zij op de naam waren gekomen? Roxeanne gaf destijds eerlijk toe dat ze dit niet hélemaal zelf hebben gevonden, maar op een Amerikaanse website. “Toen we langs de naam ‘Fender’ kwamen, keken we elkaar aan en wisten we dat dit de naam moest zijn.”

Dankbaar

De presentator maakte Anouks zwangerschap begin juni bekend via een tekening van de vijfjarige Kiki, het dochtertje van Anouk uit een eerdere relatie. Hij zei destijds dankbaar te zijn. “Dat is toch mooi, dat het allemaal lukt. Dat moet je ook gegeven zijn. Wij zijn dolgelukkig.” Een tijdje later verklapte Johnny of hij een zoon of dochter zou krijgen. “We krijgen weer een jongetje”, vertelde hij erover. Daarbij liet de trotse papa in het midden wanneer zijn geliefde was uitgerekend. Wel onthulde hij destijds al wel dat het een “kerstkindje” zou worden. “Maar we noemen hem geen Jezus, hoor”, grapte De Mol.

Happy family

In april 2018 werden Anouk en Johnny de trotse ouders van hun eerste kindje samen, genaamd Johnny. Een aantal maanden later, in oktober, stapten de twee in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op een droomlocatie in de Algarve, Portugal, in het bijzijn van tout bekend Nederland. Afgelopen juni maakte het stel bekend een tweede kindje te verwachten.

Bron: Flaironline | Beeld: ANP