Johnny de Mol zingt voor zoon in ‘Pauw’ en dít vindt Twitter van het optreden

Johnny de Mol heeft dinsdagavond in de talkshow Pauw een speciaal liedje gezongen voor zijn jarige zoontje Johnny. Het ventje is dinsdag één jaar geworden. Het nummer Hoop dat je niet op mij lijkt schreef de presentator speciaal voor hem.

Over de betekenis van het nummer zei De Mol: ‘Ik hoop dat hij gewoon wat eerder op het punt komt, waar ik ben gekomen.’ Johnny werd op de piano begeleid door zijn neefje Julian, de zoon van Linda de Mol. De Mol gaf toe wel een beetje nerveus te zijn voor zijn optreden. ‘Ik vind het nu ineens wel een beetje spannend’, biechtte hij op. Heb je het optreden gemist? Bekijk het hieronder:

Wisselende reacties

Op Twitter stromen de reacties binnen op het optreden van Johnny. En terwijl de één hem de hemel in prijst, zijn andere kijkers minder te spreken over de zangkunsten van de presentator.

Ok.. Was sceptisch over Johnny de Mol die gaat zingen.. Liedje bezig: tranen in mn ogen.. #Pauw — Sven Guelen 💎 (@ZeikBaard) 23 april 2019

Wat mooi en breekbaar en oprecht. Prachtig #JohnnydeMol je hebt me tot tranen toe ontroerd @pauwnl #pauw — Wendy VerschoorDamen (@WendyVD68) 23 april 2019

Prachtig Johnny…die tekst zo mooi😥😇😨#Pauw — gwkuipers (@gwkuipers) 23 april 2019

John de Mol lijkt mij een hardwerkend, creatief en sympathiek mens. Succes met theatertour #pauw — catharin2 (@catharin2) 23 april 2019

Zingen kan ie niet, lekker tv blijven maken met behulp van pa #pauw #demol — joklve (@joklve) 23 april 2019

Johnny de Mol heeft duidelijk allerlei talenten… Zingen hoort daar niet bij! #Pauw — Aline Dassel 🖖 (@dasselnl) 23 april 2019

Johnny de Mol kan ook werkelijk alles. Mensen, neem zijn advies nou eens aan: ‘kijk eens wat er in de wereld te koop is, het gaat echt niet over geld of middelen.’ #pauw — Ivan (@Ivan_Kaslov) 23 april 2019

Zo. Wat ontzettend goed Johny de Mol. #Pauw — Zeppo (@zeppoos) 23 april 2019

Theatertour

Het liedje Hoop dat je niet op mij lijkt zal ook voorbij komen in zijn theatertour, die in het najaar begint. In de zomer zijn de try-outs hiervoor. ‘Er zitten een aantal liedjes en heel veel verhalen in’, aldus Johnny, die onder meer gaat vertellen over zijn nieuwe leven buiten de grote stad en over zijn leven als vader. Maar ook over zijn bijzondere familie.

John, John en John

De presentator zei verder dat hij inmiddels bekend staat als John, nu hij zoontje Johnny heeft. De grote John de Mol wordt ondertussen binnen de familie opa John genoemd. Alhoewel hij toegaf dat het een ‘stukje creatieve armoede’ is om al zes generaties lang je kinderen John te noemen, was het toch ook wel weer makkelijk met het kiezen van een naam.

Multitalent

Johnny is vooral bekend als presentator, maar de zoon van John de Mol en Willeke Alberti zingt regelmatig. Zo bracht hij eerder dit jaar een nummer uit voor het goede doel en heeft hij al vaker opgetreden bij Holland Zingt Hazes. Ook heeft hij duetten met zijn moeder gezongen.