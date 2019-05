Johnny Depp: ‘Niet zíj, maar juist ik ben het slachtoffer van huiselijk geweld’

Vandaag is de dag dat we zouden kunnen stellen dat het grote moddergooien in de zaak Johnny Depp is begonnen. Want wat is er aan de hand? Johnny wordt door zijn ex-vrouw Amber Heard beschuldigd van huiselijk geweld. Maar nu beschuldigd híj haar van diezelfde daden.

Blauwe plekken

Sinds hun scheiding in 2017 staan de 55-jarige acteur en de 33-jarige actrice op gespannen voet. Dat is eigenlijk nog zacht uitgedrukt: ze strijden tegen elkaar in een rechtszaak van 50 miljoen. Zij beschuldigde hem van huiselijk geweld, maar nu draait Johnny de rollen om. Hij verklaart dat niet hij, maar Amber de dader is. Ze zou ‘blauwe plekken op haar lichaam hebben geverfd’ om te doen alsof hij haar had geslagen.

Hierbij refereert Johnny naar een artikel dat vorig jaar werd gepubliceerd in de Washington Post. In het aritkel omschreef Amber zichzelf als een slachtoffer van huiselijk geweld, al noemde ze niet expliciet de naam van Johnny Depp. Máár, zelfs een blinde en een dove kon weten wie ze beschuldigde.

‘Ik zal de rest van leven blijven ontkennen’

Kort daarna startte Johnny een lasterzaak tegen Amber, waarna nieuwe beschuldigingen van beide kanten al snel volgden. ‘Ik heb de beweringen van mevrouw Heard hevig ontkend sinds ze die voor het eerst maakte in mei 2016, toen ze bij de rechtbank aanklopte voor het verkrijgen van een straatverbod tegen mij. Ze had toen blauwe plekken op haar lichaam geverfd, kneuzingen die door geen enkele getuigen of op bewakingsbeelden waren gezien in de dagen ervoor. Ik zal de rest van mijn leven blijven ontkennen,’ beweert Johnny nu.

En Johnny gaat verder met harde beschuldigingen: ‘Zij was de dader en ik was het slachtoffer. Amber nam vaak genoeg een mix van medicijnen en alcohol tot zich en tijdens deze situaties werd ik vaak genoeg het slachtoffer van huiselijk geweld. Vaak ook in de aanwezigheid van derden. In sommige gevallen hebben deze aanvallen mij erge lichamelijke schade toegebracht.’

Amber en Johnny trouwde in februari 2015. Maar na hem te hebben beschuldigd van misbruik in mei 2016, kreeg Heard een straatverbod tegen Depp. Hij ontkende het misbruik. Het echtpaar beslechtte hun echtscheiding in 2017, beide ondertekenden toen een zwijgovereenkomst om niet te praten over de scheiding. Nou, die heeft goed stand gehouden….

Bron: Grazia UK, beeld: Getty Images