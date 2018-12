Johnny de Mol is finaal afgebrand, maar déze roast-grappen gingen Twitter nét te ver

Gisteravond was het dan eindelijk zover voor Johnny de Mol: negen van zijn bekende vrienden mochten Johnny een avond lang de grond in boren, afbranden, mentaal breken en verbaal fileren. Zoals altijd zijn de meningen over het niveau van de grappen weer behoorlijk verdeeld. Dít vond Twitterend Nederland dit jaar écht niet door de beugel kunnen.

Jézus, wat een show

Na Gordon en Giel Beelen werd gisteren op Comedy Central The Roast of Johnny de Mol uitgezonden. Johnny kreeg de rol van Jezus, de zoon van God: in dit geval de almachtige mediaman John de Mol. Onder anderen Heleen van Royen, Patty Brard, Tooske Ragas, Danny Froger, Tatum Dagelet, Najib Amhali en Roast-koning Peter Pannekoek namen plaats achter het spreekgestoelte om gehakt te maken van de populaire ‘zoon van’.

Onder de maat?

Dat was lachen gieren brullen, maar niet elke grap werd door iedereen gewaardeerd. Voor de één kon het niet hard genoeg, terwijl de grens voor een ander toch echt overschreden is.

Dat Peter Pannekoek de ‘stint’ erbij haalde in de show slechts enkele maanden na het dodelijke ongeluk waarbij vier kinderen omkwamen, kon een enkeling níet waarderen.

Die stint grap was niet okay. #RoastOfJohnny — Wendy (@wendyherex) December 18, 2018

Ook vinden sommigen het geloof een no go:

Je gaat ergste nog meemaken. Najib Amhali die zegt dat hij ook christen bloed heeft. Op de bumper van zijn vrachtwagen. Echt om van te braken.#RoastOfJohnny — Jan Rob Dijkstra (@Rob1D1) December 18, 2018

Stel je voor wat er gebeurd zou zijn als #NajibAmhali had gezegd: ik heb ook homobloed / transgender deeltjes. Op de bumper van mijn vrachtwagen. 🤔Dan was de wereld te klein….#RoastofJohnny — Henriëtte Fokkens (@Mammavanmeisjes) December 18, 2018

Ruben was in z’n algemeen geen fan van Peter #smakenverschillen

Noem me een azijnzeiker of een zuur persoon. Maar de meeste 'grappen' van Peter Pannekoek konden naar mijn mening écht niet door de beugel…#RoastofJohnny — Ruben (@Ruben_FCDH) December 19, 2018

Geloof ik m'n ogen? Gewoon constant Satanskruizen over het scherm bij #RoastofJohnny door Peter Pannekoek. Shocking. — Frans Roelofsen (@fransroelofsen) December 18, 2018

De ziekte kanker blijft ook altijd een gevoelig punt. Al laten enkele ‘survivors’ op Twitter weten die grappen best te kunnen hebben:

#RoastofJohnny tijdens een roast kan alles, al heb ik persoonlijk moeite met "kanker" grappen. — Ruben Frencken (@jeansfreaked) December 18, 2018

#roastofjohnny @ComedyCentralNL de roast was leuk, alleen de stukken met #kanker erin van #peterpannekoek had van mij niet gehoeven. — butthead (@butthead_nl) December 18, 2018

Volgens Peter moest Patty ‘nee’ leren zeggen, zoals tegen deelname in zo’n beetje ieder flutprogramma. Net zoals haar dochter over een paar jaar zal antwoorden als artsen haar vragen of ze Patty moeten reanimeren. Ouch.

#RoastOfJohnny Die grap over de dochter van Patty was wel heftig — Loonaa (@Geh3ugen) December 18, 2018

Terwijl Johnny in de spotlights kapotgemaakt werd, zat zijn vrouw Anouk – die regelmatig voorbijkwam in de speeches – te lachen als een boer met kiespijn:

Was het de roast of Johny of de roast of Anouk…? #dtv #RoastofJohnny — Ronald Weerwag (@RWeerwag) December 18, 2018

Ja, weer dat geloof. Johnny ‘kruisigen’ aan het einde van de avond viel niet bij iedereen in goede aarde:

Vonden jullie het net niet even te ver gaan met dat kruis? #RoastOfJohnny — jamie-lee de mol (@jamielee226) December 18, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Twitter | Beeld: HH