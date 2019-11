De regisseur van ‘Joker’ heeft déze scène uit de film geschrapt

Al weken is Joker dé film die de bioscoopzalen weet te vullen. Als je ‘m gezien hebt, zal je het er ongetwijfeld mee eens zijn dat de kaskraker een hoop heftige stukken bevat. Maar wat blijkt? Er is een scène die het eindresultaat niet gehaald heeft.

Todd Philips, regisseur van Joker, doet een boekje open over de verhaallijn die hij in eerste instantie in gedachten had. Hij verklapt dat er eigenlijk een scène in de film zou komen waarin buurvrouw en ‘geliefde’ Sophie Dumond (Zazie Beetz) naar het interview met Arthur Fleck a.k.a. Joker (Joaquin Phoenix) keek in de talkshow van zijn voorbeeld Murray Franklin (Robert De Niro). Deze passage is weggelaten omdat de makers van mening waren dat het te snel zou weggeven dat Sophie en haar dochter de waanzin van Joker hadden overleefd.

Niet gedood

Wat de regisseur wel wil benadrukken, is dat Arthur geen aanval had gepland op Sophie. ‘Hij heeft haar zeker niet vermoord,’ zegt Todd tegen IndieWire. ‘We wilden dat de kijkers zich af zouden vragen hoe gek Arthur daadwerkelijk was. De meesten lijken wel te begrijpen dat hij alleen mensen doodmaakt die hem iets hebben aangedaan. Zij heeft er verder niets mee te maken. Hij leeft volgens bepaalde morele regels. Natuurlijk heeft hij dus niet zijn buurvrouw zomaar gedood.’

‘Relatie’

Het moment dat Arthur in de talkshow van Murray te zien is, vindt plaats nadat Sophie haar buurman plotseling op haar bank aantreft. Wat duidelijk moge zijn, is dat zij geen idee heeft wat hij in haar huis doet en hij ook niet welkom is. Die bizarre scène is voor de kijkers de bevestiging hoe twisted het hoofdpersonage is. Hun relatie blijkt namelijk alleen in zijn hoofd gezeten te hebben.

