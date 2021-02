Acteur Jonah Hill is eindelijk trots op zijn lichaam en deelt lieve boodschap

Acteur Jonah Hill (37) was zaterdag open over zijn verworven zelfliefde. Op Instagram laat de acteur weten eindelijk trots te zijn op hoe hij eruit ziet. Hij had daarbij ook een lieve boodschap voor kinderen die ‘hun shirt niet uitdoen bij het zwembad’. “Je bent geweldig en perfect.”

De Britse tabloid Daily Mail publiceerde foto’s van Hill in een wetsuit en op het strand. Op Instagram vertelt de acteur openhartig dat deze foto’s hem vroeger onzeker hadden gemaakt, maar dat die tijd nu voorbij is. Hij uit daarbij ook forse kritiek op de pers. “Ik was waarschijnlijk een lange tijd geleden al minder onzeker geweest als de pers niet jarenlang de spot heeft gedreven met mijn gewicht,” schrijft Hill. “Nog steeds worden er foto’s van me gemaakt terwijl ik aan het surfen ben, maar het doet me niks meer. Ik ben 37 en eindelijk houd ik van mezelf.”

‘Je bent perfect’

De acteur komt daarbij ook met een lieve boodschap voor kinderen die onzeker zijn over hun gezicht. “Dit is geen ‘wat fijn voor mij’-verhaal. Dit is voor de kinderen die hun shirt niet uitdoen bij het zwembad. Geniet. Je bent geweldig en perfect.” En zo is het.

Bron: ANP | Beeld: BrunoPress