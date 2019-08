Niet meer getrouwd: óók Joost en Milly uit MAFS gescheiden

Dit seizoen van Married at First Sight was qua slagingspercentage niet zo’n groot succes. Vier van de koppels ondertekenden de scheidingspapieren al tijdens het programma, maar onze hoop was toch echt gevestigd op Joost en Milly. Maar helaas: ook zij zijn uit elkaar.

Want hoewel de twee misschien een beetje afwachtend en afstandelijk begonnen, leken ze uiteindelijk voor elkaar gemaakt. Toch blijkt nu dit afgelopen seizoen het gehele experiment mislukt, want alle stellen zijn inmiddels gescheiden of hebben de papieren al aangevraagd.

Label

De reden? Volgens de eindredacteur die het nieuws aan RTL Boulevard heeft bevestigd, is het te wijten aan Joost. Hij is degene die de scheiding heeft aangevraagd en vond het label ‘man en vrouw’ dat op hun relatie geplakt werd maar lastig. Hierdoor voelde Milly zich vervolgens weer gekwetst en daarmee kwam het sprookje tussen de twee tot een einde. Het stel blijft wel nog vrienden.

Nieuwe presentator

Het immens populaire programma keert ondanks dit slechte nieuws wel gewoon weer terug op de buis. Maar: er zal wel wat veranderen. De presentatie ligt namelijk niet langer in handen van Peter van der Vorst, maar van Carlo Boszhard. We zijn er zeker van dat hij het ook geweldig gaat doen!

Bron: Boulevard | Beeld: RTL