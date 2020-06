Dat ‘De Bachelorette’ niet het eerste programma is waar Jordy aan meedoet, weten we inmiddels. Met een deelname aan een andere show deed hij ook al zijn best om onder de aandacht te komen. En hij blijkt niet de enige te zijn binnen de familie die niet vies is van de spotlights. Zo weten we dat zijn moeder óók geen onbekende is van de Nederlandse televisie, maar daarmee houdt het niet op.

‘De Bachelorette’-Jordy

Waar Jordy in eerste instantie niet het type is waar Gaby Blaaser (34) op zou vallen, lijkt de kandidaat van De Bachelorette toch goed op weg om haar hart te veroveren. Te zien is immers dat hij met steeds minder mannen overblijft in Zuid-Afrika en de kans steeds groter wordt dat de blondine uiteindelijk voor hem zal kiezen.

Bekende familieleden

Met zijn deelname aan De Bachelorette kan Jordy rekenen op een hoop media-aandacht, iets waar zijn moeder ook mee te maken heeft gehad toen ze te zien was in Utopia 2. Maar wat blijkt? Jordy heeft nóg een familielid dat nog veel vaker op televisie te zien is. Sylvana Simons (49) is namelijk de nicht van zijn vader… en óók hem heb je al weleens voorbij kunnen zien komen op de buis. Jordy’s vader deed namelijk met zijn nicht mee aan Dance Dance Dance. In 2015 was het duo in de RTL-show te zien, maar helaas kwam het koppel niet verder dan de derde aflevering.

Nóg een bekende in ‘De Bachelorette’

Waar een deelname aan De Bachelorette voor de meeste kandidaten een nieuwe ervaring was met alle camera’s om zich heen, deed Jordy dus al mee aan een ander programma. Overigens is hij niet de enige deelnemer van de liefdesshow die vaker op tv is geweest. Ook Ritchie was eerder al te zien in een andere serie.

De Bachelorette

In De Bachelorette gaat Gaby Blaaser (34) op zoek naar de liefde. Op een romantische droomlocatie in Zuid-Afrika leert Gaby in vier weken tijd een groep van achttien vrijgezelle mannen kennen. Via de bekende ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Een “emotionele rollercoaster”, zo omschrijft Gaby de opnameperiode. “Het was op dat moment mijn hele leven. Je krijgt snel een band, en dan komt er ook heel snel gevoel”, aldus de voormalig GTST-actrice tegenover BuzzE. Of ze uiteindelijk de liefde heeft gevonden, is nog even afwachten. Toch leek Gaby onlangs al wel te hinten op een goede afloop.

