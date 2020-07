Van zijn geniepige versiertactieken tot zijn bijzondere ‘fasjûn’ statements, kandidaat Jordy Jahmal houdt de gemoederen flink bezig op VIVA.nl. De deelnemer van ‘De Bachelorette’ weet als geen ander hoe hij de camera moet bespelen en dat kan wel eens te maken hebben met de tips die hij van zijn moeder heeft gekregen. “Hij móést gewoon iets met tv gaan doen”, aldus Jordy Jahmal’s moeder.

En zijn moeder kan het weten, want zij was een tijdje te zien in Utopia. We hebben het over Alexandra, die nu tegenover Shownieuws vertelt over de deelname van haar zoon aan De Bachelorette. “Ik vond altijd al: deze man móét gewoon iets met tv gaan doen. Hij heeft de uitstraling en de looks. Nu is dit programma op zijn pad gekomen en is het toch uitgekomen, wat ik over hem heb gezegd.”

Mams in Utopia

Jordy Jahmal’s moeder deed zoals gezegd eerder mee aan Utopia. “In eerste instantie dacht ik: moet je dat wel doen?”, erkent Jordy. “Maar ze was zó enthousiast, en ik dacht: het is je eigen keuze. Dan moet je het doen. En ik denk dat het uiteindelijk goed uitgepakt heeft voor haar.” Alexandra heeft tot slot een duidelijk advies voor haar Jordy: “Wees gewoon jezelf. Dat is het enige advies dat ik Jordy heb gegeven.”

It’s runs in the family

Eerder werd al bekend dat Jordy naast zijn moeder nóg een familielid heeft dat nog veel vaker op televisie te zien is. Sylvana Simons (49) is namelijk de nicht van zijn vader… en óók zijn vader heb je al weleens voorbij kunnen zien komen op de buis. Jordy’s vader deed namelijk met zijn nicht mee aan Dance Dance Dance. In 2015 was het duo in de RTL-show te zien, maar helaas kwam het koppel niet verder dan de derde aflevering.

