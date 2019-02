Shoppen maar: vanaf morgen kledinglijn Lil Kleine exclusief te koop in pop-up store

Terwijl de ene helft van het land de verkleedkist op zolder induikt en zich klaarmaakt voor carnaval, kan de andere helft van het land – je weet wel, de helft van Amsterdam en omstreken – hun lol op in de exclusieve pop-up store van Lil Kleine. Daar is zijn eigen kledinglijn JORIK op vrijdag, zaterdag en zondag te koop.

Al een aantal maanden – vanaf het moment dat Lil Kleine de komst van zijn kledinglijn in november 2018 aankondigde – worden we warm gemaakt met de lancering van JORIK. Een collectie waarin Jorik Scholten, zoals de rapper daadwerkelijk heet, zich zowel zelfverzekerd als comfortabel voelt. ‘Het staat voor mij hoe ik me voel, hoe ik leef, waar ik voor sta en wat ik wil uitstralen.’

De kledinglijn moet een mix zijn van comfortabele kledij met een sophisticated randje. ‘Een collectie voor iemand die houdt van zowel luxe als dagelijks comfort. Van het vliegtuig tot aan een chique restaurant en in de club tot aan de zondagmiddagbrunch met vrienden en familie,’ aldus de rapper.

‘Jaimie is mijn muse’

Voor deze eerste collectie heeft Jorik nauw samengewerkt met zijn verloorfde Jaimie, die ook wel wordt bestempeld als het brein achter de ontwerpen. ‘Jaimie is mijn muse, zij staat centraal in mijn leven en heeft een zeer belangrijke rol met betrekking tot mijn styling.’

Groot succes

Zal ook deze kledinglijn in goud veranderen? Het lijkt er wel op. Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat Lil Kleine en zijn management worden gestalkt door winkels die JORIK willen verkopen. Toch hapt de rapper niet direct toe. Tegenover het Parool legde hij uit dat hij zich vooral focust op de online verkoop en dat er slechts een handvol winkels zijn geselecteerd om zijn kleding te verkopen.

