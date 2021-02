Afgelopen zaterdag zagen de kijkers van Wie is de mol? tot hun grote schrik dat Joshua het programma moest verlaten. Dat hij de mol niet is, hadden veel kijkers niet zien aankomen. Met zijn vertrek zijn een hoop punten in de WIDM-app verloren gegaan. Hij was de grote smaakmaker van het programma. Maar volgens veel kijkers is er één iemand die Joshua echt is gaan missen na zijn vertrek: Charlotte.

De chemie die Charlotte en Joshua tijdens het programma zouden hebben, is namelijk door veel kijkers opgemerkt. Vooral tijdens de opdracht ‘Wie, wat… waar?’, die Joshua en Charlotte samen uitvoerden in de aflevering van afgelopen zaterdag, spatten de vonken van het scherm volgens kijkers.

Joshua vertelt hoe het zit

In een gesprek met het AD reageert Joshua op deze geruchten. Hij laat weten dat hij inderdaad een leuke klik had met Charlotte, maar dat er geen sprake is van romantiek. Hij zei het volgende, toen hem gevraagd werd of er iets moois opbloeide: ‘Qua vriendschap wel, we hadden heel veel lol samen. Het was hilarisch om haar te zien spartelen met een kwast. We werden er heel melig van.’

Al bezet

Geen liefde dus: ‘Nee, nee, nee. Ik snap wel dat mensen iets tussen Charlotte en mij zagen ontstaan, we hadden op een gegeven moment ook allebei verf op ons gezicht. Ach, ze deed heel erg haar best, ik vond haar aandoenlijk’, aldus Joshua. Dat de zanger niet als een blok voor Charlotte is gevallen, is niet zo gek. Hij heeft namelijk al een vriendin.

De vriendin van Joshua

Kindertherapeute en model Caroline Beerkens is de vriendin van Joshua. Fans van de Chef’Special leadzanger, die wisten dat natuurlijk allang. Hij deelt namelijk regelmatig romantische kiekjes van zichzelf en zijn knappe blondine op Instagram. Joshua en Caroline zijn nog niet zo lang samen, ze hebben elkaar in coronatijd leren kennen. Tijdens de lockdown zijn ze gaan samenwonen. Caroline heeft een zoontje uit een eerdere relatie, genaamd Sammie.

Zo ziet de bloedknappe vriendin van Joshua eruit:

