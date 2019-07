Snap je: Megan spoelt zondag aan voor Joshua in EOTB

Het vermoeden dat Megan voor Joshua het strand van Ex on the Beach All Stars komt aanspoelen, was er al langer, snap je? Aankomende zondag lijkt dat moment ein-de-lijk daar te zijn. Can’t wait.

Dat lijkt de Belgische hunk te onthullen in een interview met Jessie Maya. Hierin moet hij haar zo goed mogelijk op zien te maken, maar Jessie kan het niet laten om tussen het contouren door natuurlijk even te vissen. Want de knapperd lijkt nog niet echt te scoren tijdens het programma, maar gaat dat nog wel gebeuren?

Geboycot

Niet dus, als we Joshua moeten geloven. ‘Ze hebben mij geboycot bij Ex On The Beach, omdat ik niet gen**kt heb.’ Toch betekent dat niet dat er niemand voor hem het strand op komt lopen. Want ja, ja, we weten natuurlijk allemaal dat Joshua het heel gezellig met Megan heeft gehad tijdens Temptation. ‘Ja, er komt wel een ex van mij,’ geeft hij dan ook toe. En als hij óók nog eens opbiecht dat ze bekend is, dan kan het niet anders dat de West-Vlaamse aankomende zondag waarschijnlijk al haar entree zal maken. Dat. wordt. drama. En heel veel ondertiteling. Snap je?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL