Joshua Nolet open over antidepressiva: ‘Ik weet het anders niet meer’

Joshua Nolet vertelde Splinter Chabot zondagavond in de talkshow SPLNTR dat hij antidepressiva slikt. De Chef’s Special-zanger vertelde eerder dat hij last had van depressieve gedachten. Toch stelde hij het slikken van het medicijn zo lang mogelijk uit.

Joshua moest lang nadenken voordat hij besloot toch antidepressiva te slikken. ‘Ik was zo bang dat het mij zou aantasten in wie ik was’, vertelt hij mede-Molkandidaat Splinter. ‘Als kunstenaar, want mijn creativiteit mag niet aangetast worden. Straks vlakt het me af’, zei hij zondagavond.

Het zelf doen

Inmiddels slikt de zanger de pillen nu een jaar. ‘Vorig jaar dacht ik: Nou, fuck it. Ik weet het anders niet meer. Dat heeft voor mij heel positief uitgepakt.’ Dat neemt niet weg dat hij zichzelf daarbij behoorlijk in de weg zat. ‘Ik had ook iets van: ik moet dit zelf doen. Ik moet dit toch zelf op kunnen lossen, dit is mijn eigen shit. Het voelt als een zwakte om dat te doen en dat slaat ook helemaal nergens op. En nu denk ik: holy fuck, waarom heb ik zo lang daarmee gewacht?’

Duistere winter

Joshua vertelde eerder in VIVA dat hij iedere winter kampt met een depressie.

‘Er is een soort dualisme binnen mijn persoon. In de zomer kan ik enorm high on life zijn. Nieuwsgierig, openstaan voor alles, creatief, plezier in het leven. Dat is ook hoe ik mezelf zie – als een persoon die er alles uit haalt. Maar dan komt de winter en wordt het soms heel duister voor me. Ik raak de nieuwsgierigheid kwijt en wil alleen nog maar in mijn huis zitten en er niet meer uit komen. Het kost me veel moeite om tijdens die depressies mensen toe te laten, maar uiteindelijk ben ik altijd dankbaar dat ze me eruit blijven trekken: mijn band, mijn vrienden, mijn familie.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress