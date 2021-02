Oh Joshua, waarom moest jij ‘Wie is de Mol?’ nou zo snel verlaten? Kijken naar jouw hoofd was het lichtpuntje van de zaterdagavond met avondklok. Dit gevoel lijkt heel Nederland met me te delen – om over de ontsteltenis van de kandidaten maar te zwijgen. In de ‘WIDM’-podcast verblijdt de afvaller ons nog wel met zijn stem, en vertelt ‘ie in geur en kleur welke streken hij uithaalde tijdens de opdrachten.

En ja, zoals we al wel dachten van de Chef Special-frontman: hij wist dondersgoed dat de portofoons uit aflevering twee omgewisseld waren.

Omgewisselde portofoons

Het viel de kijkers thuis direct op. In aflevering twee van ‘Wie is de Mol?’ , ‘Om de tuin leiden’, praatte Joshua Nolet continu in de verkeerde portofoon. Hierdoor kwamen zijn instructies niet bij de juist ontvangers Charlotte en Rocky aan, maar bij Florentijn. Was dit nou een foutje, of een bewuste zet van de zanger?

Lekker Mollen

‘Ik heb wel een beetje lopen Mollen, maar het zal je verbazen hoe vaak ik gewoon helemaal opging in het spel en domme dingen deed’, vertelt Joshua Nolet in de podcast. Maar het omwisselen van de portofoons was wel degelijk een bewuste actie. ‘Ik zag dat eigenlijk al heel snel, maar ik dacht: ik ga gewoon even zo door. In principe was het een foutje, maar ik zette hem gewoon door’, vertelt hij.

Foutje, bedankt

Ook vergat Joshua Nolet oprecht Lakshmi tijdens de opdracht ‘Fotogenie(k)’. Dit leek een Molactie om de andere kandidaten op een dwaalspoor te zetten, maar was gewoon een foutje door zijn enthousiasme. ‘Ik had nog wel een paar minuten, maar ik was haar vergeten’, biecht hij op. ‘Ik zat er gewoon een beetje mee te spelen.’

Wil je de gehele podcast met Joshua op je gemakje terugluisteren? Here you go!

