Spannende Holleeder-serie ‘Judas’ krijgt mogelijk tweede seizoen

Begin 2019 is de serie ‘Judas’, naar het gelijknamige boek van Astrid Holleeder, door een groot deel van Nederland in rap tempo verslonden. In zes afleveringen kregen we een rete spannend kijkje in het dramatische leven van de familie Holleeder, dat geterroriseerd werd door beroepscrimineel Willem Holleeder. Lange tijd leek het alsof het hierbij zou blijven, maar er is goed nieuws voor de fans. Er volgt mogelijk tóch nog een tweede seizoen.

Judas tweede seizoen

De makers zijn daarover in gesprek met de zussen Astrid en Sonja Holleeder. ‘We overwegen een tweede deel te maken’, zei regisseur Joram Lürsen zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune. Hij gaf daarna toe dat hij contact heeft gehad met Astrid en Sonja. ‘Maar je moet er altijd heel geheimzinnig over doen.’

Spraakmakende zaak

Dat de eerste reeks een vervolg zou krijgen, is zeker niet onvoorstelbaar. Er is immers eindeloos veel gebeurd in deze spraakmakende zaak. Astrid, de moeder van tv-kok en Flair-columniste Miljuschka Witzenhausen, schreef na Judas dan ook nog twee boeken: Dagboek van een getuige en Familiegeheimen. Daarnaast vrezen Astrid en Sonja, ondanks dat broer Willem Holleeder achter slot en grendel zit, nog steeds iedere dag voor hun leven.

Aanslag dreigt nog steeds voor zussen

Vorige week maandag werd bekend dat Astrid en Sonja nog steeds angstaanjagende incidenten meemaken, ondanks dat hun broer vastzit. Er zou serieuze dreiging zijn voor een aanslag op hun leven, iets waar de politie momenteel druk onderzoek naar doet. In een kersverse herdruk van Judas spreekt Astrid haar broer direct aan op de incidenten. Lürsen heeft echter niet met Astrid en Sonja gesproken over de nieuwe dreigingen, zo zei hij. ‘We zijn echt aan het praten over een eventueel tweede deel.’

Boekverfilming

Judas werd vorig jaar uitgezonden op RTL 4 en is te zien op Videoland. De hoofdrollen waren voor Rifka Lodeizen, Marit van Bohemen en Gijs Naber. Rifka is momenteel te zien in een gloednieuwe serie, de thriller Lieve Mama. Ook deze serie is gebaseerd op een boek, de gelijknamige besteller van schrijfster Esther Verhoef, en telt eveneens zes afleveringen.

Dit bericht bekijken op Instagram Vavavond laatste aflevering Judas #judas #videoland Een bericht gedeeld door Rifka Lodeizen (@rifkalodeizen) op 10 Feb 2019 om 3:27 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Neus Een bericht dat is gedeeld door @ joramlursen op 26 Apr 2018 om 4:28 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Door: Flaironline | Beeld: Still