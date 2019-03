Juicy: dit Temptation-koppel lijkt de ultieme relatietest te hebben doorstaan

Temptation Island komt dit seizoen maar langzaam op gang, maar dat betekent niet dat we niet op de hoogte willen blijven van de laatste roddels. En deze is juicy: volgens een gerucht zijn Sidney en Demi gewoon weer samen gespot.

Als je nu ook ‘DEMIII, DEMIIIIII’ in je hoofd hebt en je afvraagt: maar welke van de twee dan? Sidney lijkt toch gekozen te hebben voor de ‘oude’ Demi, volgens haar de enige echte variant. Betekent dit dan ook ons zangwonder niet de fout ingaat of heeft zijn vriendinnetje hem vergeven? Dat zijn vragen waarop we helaas nog geen antwoord hebben.

Tankstation

Feit blijft in ieder geval dat een stel speurneuzen zowel Sidney als Demi hebben gezien bij een tankstation. Ze stappen vervolgens samen in de auto, dus het kán bijna niet anders dan dat dit stel het programma gewoon heeft overleefd. Gaat er dan echt. niks. gebeuren? Laten we dan maar hopen dat Roger de volgende aflevering eindelijk ontwaakt uit zijn winterslaap.

Beeld: RTL