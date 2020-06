Juíst nu: waarom je af en toe een paar dagen vrij moet pakken

Hoewel je misschien je vakantiedagen opspaart tot een moment waarop je wél weer weg kunt, is er een grote kans dat je lang niet alles mee kunt nemen naar volgend jaar. Een paar dagen vrij pakken is daarom nog helemaal niet zo’n slecht idee.

We kunnen het blijven herhalen: ook in deze tijden heb je gewoon even rust nodig. Een vakantie in eigen land zorgt ervoor dat je even de boel de boel kunt laten, maar ook al gewoon wat dagen vrij kunnen helpen om je lichaam en geest te laten ontspannen.

Vrij pakken

Heb je een dagje vrij, dan hoef je heus niet heel deze dag vol te plannen met allerlei activiteiten. Netflix aan, eindelijk dat boek uitlezen: allemaal dingen die al voor heel wat kalmte kunnen zorgen. Geen rust in je lijf als je niks te ondernemen hebt? Maak dan tijd vrij voor dingen die normaal waar je normaal door de drukte niet aan toe komt, maar die je wel nog wilde doen. Hiervoor maakt Apartment Therapy onderscheid tussen activiteiten die je ontspanning, productiviteit en plezier geven.

Verschillende activiteiten

Hoewel wij nog steeds groot voorstander zijn van gewoon lekker op de dag zelf kijken waar je zin in hebt, kan een doel misschien wel een goede motivatie zijn om tóch die dag een keer vrij te pakken. Hierbij zijn plezierige activiteiten het belangrijkst. Denk hierbij aan iets bakken, wandelen, picknicken: whatever floats your boat. Wil je juist op deze dag wat taken wegwerken? Ga dan voor een productief doel zoals iets opruimen of uitzoeken.

En ontspan…

Ook al wil je wat to-do’s wegwerken, zorg ook voor wat ontspanning. Je bent immers lekker een dagje extra vrij! Slaap for once uit, doe dat middagdutje en onderneem dingen waar je niet teveel over na hoeft te denken. Wist je bijvoorbeeld dat puzzelen heel goed helpt om even je verstand op nul te zetten? Door juist je dag heel anders in te delen als een normale werkdag kom je wel degelijk tot rust. En daarvoor hoef je niet eens op vakantie.

