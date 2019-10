Julia Mekkes geeft update: ‘Helaas werkte het niet meer tussen ons’

Eerder vandaag kwam het nieuws naar buiten dat Dave Roelvink en Julia Mekkes uit elkaar zijn. Volgens de Telegraaf zou er voor Julia een ander in het spel zijn. Die geruchten spreekt Julia nu fel tegen. ‘Vol ongeloof zit ik te lezen hoe de media aan het losgaan is.’

Intens verdrietig

In tegenstelling tot andere berichten, die we ook overnamen op VIVA.nl, is er geen ander in het spel. De koek was simpelweg op, schrijft Julia Mekkes op Instagram. ‘Ik heb Dave niet “verlaten” en er is absoluut geen ander in het spel. Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn en ben ruim 3 jaar heel goed voor Dave geweest en hij voor mij.’

Ze vervolgt: ‘Helaas werkte het niet meer tussen ons en hebben we een punt achter onze relatie moeten zetten. Het doet mij onwijs veel pijn dat ik dingen lees waarin ik mij totaal niet in kan vinden. Ik wil jullie nog even bedanken voor alle lieve berichten die ik dag in dag uit van jullie heb mogen ontvangen tijdens mijn relatie met Dave, dat heeft mij altijd heel goed gedaan.’